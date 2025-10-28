किताबों से बनाई ब्वॉयफ्रेंड की चिता, साढ़े छह घंटे में ठिकाने लगाई UPSC अभ्यर्थी की लाश; खौफनाक है पूरा मामला

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करने के बाद अपने गुनाह के सुबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा ही फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित के साथ हुआ। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद दोनों ने साढ़े छह घंटे तक शव को ठिकाने लगाने और सुबूत मिटाने की योजना बनाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्लैट में ब्वॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया... इस बीच यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की किताबों की चिता बनाई गई। फिर रिफाइंड, घी और शराब को शव पर डाला गया। यही नहीं आरोपितों ने सुबूत मिटाने के तरीके जानने के लिए यू-ट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट क्राइम शो को भी दोबारा देखकर उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास किया ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके। लेकिन, वह पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं जा सके।

क्या है पूरा मामला? राजस्थान निवासी रामकेश मीणा गांधी विहार स्थित ई-60 की चौथी मंजिल पर रहकर यहां यूपी एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छह अक्टूबर की रात उसके कमरे में अचानक भीषण आग लगने से उसकी मौत हो गई थी।

शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा मानकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया था, लेकिन कमरे के हालात व आसपास के लोगों से पूछताछ पर पुलिस को शक हुआ तो छात्र की लिव इन पार्टनर मुरादाबाद निवासी अमृता चौहान से पूछताछ की गई।