किताबों से बनाई ब्वॉयफ्रेंड की चिता, साढ़े छह घंटे में ठिकाने लगाई UPSC अभ्यर्थी की लाश; खौफनाक है पूरा मामला
दिल्ली में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का मामला सामने आया है। उसकी लिव-इन पार्टनर और उसके पूर्व प्रेमी ने मिलकर हत्या की। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए किताबों से चिता बनाई और घी डालकर जला दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने हत्या की वजह कबूल की है।
मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करने के बाद अपने गुनाह के सुबूत छोड़ ही जाता है। ऐसा ही फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान और उसके पूर्व प्रेमी सुमित के साथ हुआ। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद दोनों ने साढ़े छह घंटे तक शव को ठिकाने लगाने और सुबूत मिटाने की योजना बनाई।
फ्लैट में ब्वॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया...
इस बीच यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा की किताबों की चिता बनाई गई। फिर रिफाइंड, घी और शराब को शव पर डाला गया। यही नहीं आरोपितों ने सुबूत मिटाने के तरीके जानने के लिए यू-ट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट क्राइम शो को भी दोबारा देखकर उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास किया ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके। लेकिन, वह पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं जा सके।
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान निवासी रामकेश मीणा गांधी विहार स्थित ई-60 की चौथी मंजिल पर रहकर यहां यूपी एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। छह अक्टूबर की रात उसके कमरे में अचानक भीषण आग लगने से उसकी मौत हो गई थी।
शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा मानकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया था, लेकिन कमरे के हालात व आसपास के लोगों से पूछताछ पर पुलिस को शक हुआ तो छात्र की लिव इन पार्टनर मुरादाबाद निवासी अमृता चौहान से पूछताछ की गई।
इसमें उसने बताया कि रामकेश ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर एक हार्ड डिस्क में रखे थे। उसे डिलीट करने के लिए उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप और उसके साथी संदीप की मदद से हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि रामकेश और अमृता की मुलाकात मई 2025 में हुई थी। दोनों की बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई। अमृता ने रामकेश के साथ लिवइन में रहना शुरू कर दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।