    महिला का बदला, पूर्व प्रेमी का साथ और थोड़ा घी... UPSC अभ्यर्थी की मर्डर मिस्ट्री

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    दिल्ली में एक यूपीएससी (UPSC) की तैयारी कर रहे युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। पुलिस जांच में पता चला कि गर्लफ्रेंड ने ही इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह घटना रिश्तों में धोखे और विश्वासघात की एक दुखद कहानी है।

    पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर युवती ने अपने लिव-इन पार्टनर की हत्या की।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल, गत 6 अक्टूबर को रामकेश मीना का शव जला हुआ मिला था, लेकिन बाद में पुलिस जांच में पता चला कि रामकेश की लिव-इन पार्टनर ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी युवती समेत उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    दरअसल, बीते 6 अक्टूबर को तिमारपुर पुलिस को सूचना मिली कि गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया और उसे अंदर झुलसा हुआ शव मिला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामकेश मीना के तौर पर हुई जो UPSC की तैयारी कर रहा था। प्रारंभिक जांच में इसे सिलेंडर ब्लास्ट में हुआ हादसा माना गया लेकिन पुलिस को मौके से कई ऐसी चीजें मिली जो उसे शक में डाल दिया।

    CCTV फुटेज से खुला राज

    पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की। इलाके की कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें पुलिस ने बिल्डिंग में दो युवकों को चेहरा ढंककर जाते देखा गया। थोड़ी देर बाद एक युवक बाहर निकला। फिर एक युवती और एक अन्य युवक बाहर निकला। युवती की पहचान अमृता चौहान के तौर पर की गई। दोनों के बाहर निकलते ही फ्लैट में एक विस्फोट हुआ और आग लग गई। दोनों ने रामकेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसने सिलेंडर का नॉब खोलकर आग लगा दी। अमृता ने शव पर घी और तेल भी डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के।

    पुलिस ने जब घटना वाली रात अमृता का लोकेशन पता किया तो वह गांधी विहार इलाके के आसपास पाई गई। इसके बाद शक विश्वास में बदलता गया। पुलिस ने 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में रामकेश की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने अपने दो अन्य दोस्तों के भी घटना में शामिल होने की बात कही, जिसकी पहचान सुमित कश्यप और संदीप कुमार के तौर पर हुई है।

    वेब सीरीज देख हत्या की प्लानिंग

    अमृता ने पूछताछ में बताया कि रामकेश के साथ वह लिव-इन में रहती थी। इसी दौरान उसने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। इस बात को लेकर ही दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वह अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को इसकी जानकारी दी और फिर दोनों ने मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। उसने क्राइम वेब सीरीज 'परफेक्ट मर्डर' देखकर हत्या की प्लानिंग की, ताकि रामकेश की मौत आग लगने से प्रतीत हो। लेकिन इसका राज पुलिस ने खोल दिया। 