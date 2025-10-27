महिला का बदला, पूर्व प्रेमी का साथ और थोड़ा घी... UPSC अभ्यर्थी की मर्डर मिस्ट्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल, गत 6 अक्टूबर को रामकेश मीना का शव जला हुआ मिला था, लेकिन बाद में पुलिस जांच में पता चला कि रामकेश की लिव-इन पार्टनर ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर उसे जलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी युवती समेत उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दरअसल, बीते 6 अक्टूबर को तिमारपुर पुलिस को सूचना मिली कि गांधी विहार इलाके की एक बिल्डिंग में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया और उसे अंदर झुलसा हुआ शव मिला। मृतक की पहचान 32 वर्षीय रामकेश मीना के तौर पर हुई जो UPSC की तैयारी कर रहा था। प्रारंभिक जांच में इसे सिलेंडर ब्लास्ट में हुआ हादसा माना गया लेकिन पुलिस को मौके से कई ऐसी चीजें मिली जो उसे शक में डाल दिया।

CCTV फुटेज से खुला राज पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की। इलाके की कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें पुलिस ने बिल्डिंग में दो युवकों को चेहरा ढंककर जाते देखा गया। थोड़ी देर बाद एक युवक बाहर निकला। फिर एक युवती और एक अन्य युवक बाहर निकला। युवती की पहचान अमृता चौहान के तौर पर की गई। दोनों के बाहर निकलते ही फ्लैट में एक विस्फोट हुआ और आग लग गई। दोनों ने रामकेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसने सिलेंडर का नॉब खोलकर आग लगा दी। अमृता ने शव पर घी और तेल भी डाल दी ताकि आग तेजी से भड़के।

पुलिस ने जब घटना वाली रात अमृता का लोकेशन पता किया तो वह गांधी विहार इलाके के आसपास पाई गई। इसके बाद शक विश्वास में बदलता गया। पुलिस ने 18 अक्टूबर को अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में रामकेश की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने अपने दो अन्य दोस्तों के भी घटना में शामिल होने की बात कही, जिसकी पहचान सुमित कश्यप और संदीप कुमार के तौर पर हुई है।