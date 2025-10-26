वेब सीरीज देखकर बनाया था परफेक्ट मर्डर का प्लान, हत्या करने वाली लिव-इन पार्टनर और पूर्व प्रेमी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की तिमारपुर थाना पुलिस की टीम ने गांधी विहार में युवक की हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवक यूपीएससी परीक्षा का अभ्यर्थी था। आरोपियों से पूछताछ में जो राज खुला उससे पुलिस भी दंग रह गई।

आरोपियों ने पहले युवक का गला घोंटा और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी ताकि मामला हादसे जैसा लगे। मुख्य आरोपी युवती फाॅरेंसिक साइंस की छात्रा है, जिसने अपनी पढ़ाई और क्राइम वेब सीरीज देखकर वारदात को अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी के मुरादाबाद के अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक की कुछ चीजें और आरोपियों के दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

उपयुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, छह अक्तूबर की रात गांधी विहार स्थित ई-60 की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने पर एक जला हुआ शव मिला। शव की पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच में हत्या का पर्दाफाश हुआ।

पुलिस अधिकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की और दो युवकों को घटनास्थल पर आते-जाते देखा गया। जांच में लड़की की पहचान अमृता चौहान के रूप में हुई। जिसकी लोकेशन भी वारदात वाली रात उसी इलाके में पाई गई। पूछताछ में अमृता ने बताया कि वह मृतक रामकेश मीणा के साथ इसी वर्ष मई से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी।

उसने आरोप लगाया कि रामकेश ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर एक हार्ड डिस्क में रखे थे। जब उसने उन्हें डिलीट करने को कहा, तो वह तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को यह बात बताई। जिसने गुस्से में आकर रामकेश को मारने की योजना बनाई।

इसके बाद अमृता, सुमित और उसके दोस्त संदीप ने 5-6 अक्टूबर की रात मिलकर रामकेश की गला दबाकर पहले हत्या की। फिर कमरे में तेल और शराब डालकर शव को आग के हवाले कर दिया। सुमित, जो गैस सिलिंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने सिलेंडर खोलकर आग लगाई ताकि विस्फोट से मामला हादसे जैसा लगे।