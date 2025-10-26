बाहरी दिल्ली में छात्रा पर एसिड अटैक, पुलिस ने तीन आरोपितों की तलाश शुरू की, कई दिनों से कर रहा था पीछा

Language
    दिल्ली के बाहरी इलाके भारत नगर में एक छात्रा पर एसिड अटैक का घिनौना अपराध अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जो कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की हैं। घटना से इलाके में दहशत है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भारत नगर थाना क्षेत्र में रविवार को नाॅन काॅलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) के तहत लक्ष्मीबाई काॅलेज की स्नातक की दूसरी वर्ष की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। इस वारदात में छात्रा के दोनों हाथ झुलस गए। पीड़िता को दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बड़ी मुश्किल से बचाया चेहरा

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने के बाद भारत नगर थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मीबाई काॅलेज में एक अतिरिक्त कक्षा के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसका परिचित जितेंद्र अपने दो साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर वहां आया।

    पीड़िता ने बताया कि ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एक बोतल दी। इसके बाद अरमान ने उस पर एसिड फेंक दिया। युवती ने किसी तरह अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन एसिड उसके दोनों हाथों पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से फरार हो गए।

    आरोपित पीड़िता का कर रहा था पीछा

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित जितेंद्र पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था और करीब एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस को शक है कि उसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और एफएसएल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।

    पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, तीनों आरोपितों की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

