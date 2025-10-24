दो भाइयों की जिंदगी का आखिरी सफर... 1 KM तक घसीटती गई फॉर्च्यूनर, दो परिवारों में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बुधवार देर रात करीब दो बजे दीपांशु और हैनरी के मन में अचानक मुरथल जाने का विचार आया। प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे दोनों चचेरे भाइयों ने तय किया कि मुरथल जाएंगे।

पहले दोनों एक छोटी कार से मुरथल के लिए निकले। लेकिन अचानक दोनों ने तय किया कि वे अब फॉर्च्यूनर कार से जाएंगे। रास्ते से वे लौटे, कार को खड़ा किया और फॉर्च्यूनर लेकर निकल पड़े। फॉर्च्यूनर से उनका यह सफर आखिरी सफर साबित हुआ। दोनों युवक अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे।



पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों देर रात करीब पौने तीन बजे मुरथल के लिए निकले थे। स्वभाविक रूप से इस समय लोग गाड़ी तेज चलाते हैं। हाइवे पर ट्रक से टकराने के बाद फॉर्च्यूनर ट्रक के साथ करीब एक किलोमीटर तक घसीटती चली गई।