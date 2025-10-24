Language
    दो भाइयों की जिंदगी का आखिरी सफर... 1 KM तक घसीटती गई फॉर्च्यूनर, दो परिवारों में पसरा मातम

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    दिल्ली में एक हृदयविदारक घटना में दो भाइयों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। उनकी फॉर्च्यूनर कार ट्रक से टकरा गई और फिर किलोमीटर तक घसीटती चली गई। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया, क्योंकि वे अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। पूरे इलाके में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बुधवार देर रात करीब दो बजे दीपांशु और हैनरी के मन में अचानक मुरथल जाने का विचार आया। प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे दोनों चचेरे भाइयों ने तय किया कि मुरथल जाएंगे।

    पहले दोनों एक छोटी कार से मुरथल के लिए निकले। लेकिन अचानक दोनों ने तय किया कि वे अब फॉर्च्यूनर कार से जाएंगे। रास्ते से वे लौटे, कार को खड़ा किया और फॉर्च्यूनर लेकर निकल पड़े। फॉर्च्यूनर से उनका यह सफर आखिरी सफर साबित हुआ। दोनों युवक अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे।

    पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों देर रात करीब पौने तीन बजे मुरथल के लिए निकले थे। स्वभाविक रूप से इस समय लोग गाड़ी तेज चलाते हैं। हाइवे पर ट्रक से टकराने के बाद फॉर्च्यूनर ट्रक के साथ करीब एक किलोमीटर तक घसीटती चली गई।

    इस दौरान ही फॉर्च्यूनर में आग लग गई और दोनों भाई आग की चपेट में आ गए। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों युवकों की मौत ने न सिर्फ उनके माता-पिता को बल्कि उनके परिजनों को तोड़ कर रख दिया है। आखिर कोई दोनों युवकों के माता-पिता को क्या और किस शब्दाें में सांत्वना देगा। उनका क्या बचा है। जिस संतान के लिए दोनों परिवार दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब उस मेहनत का क्या होगा।

    पिता का प्रॉपर्टी का कारोबार

    हैनरी के पिता का नाम श्याम चंदीला है। इनका प्रॉपर्टी का कारोबार है। दीपांशु के पिता रजनीश भी प्रॉपर्टी कारोबारी हैं। दोनों ही इस घटना से एकदम टूट चुके हैं।