    कार की बोनट पर केमिकल डाल गहनों से भरा पर्स लेकर भागे बदमाश, ऐसे दिया वारदात को अंजाम

    By Amit Bhatia Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:57 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार में नोएडा की एक महिला से 10 लाख की चोरी हो गई। अज्ञात बाइक सवारों ने कार पर केमिकल फेंककर महिला का ध्यान भटकाया और गहनों से भरा पर्स छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में सरिता विहार थाना क्षेत्र स्थित अंडर पास में नोएडा निवासिनी महिला के साथ 10 लाख की चोरी की घटना हुई। दो बाइक सवार महिला का रुपयों व गहनों से भरा बैग ले भागे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, नोएडा निवासिनी सुधा सिंह परिचित संध्या सिंह के साथ अपनी कार (यूपी 16 ईई 7500) से छतरपुर जा रही थीं। कार उनका ड्राइवर चला रहा था। सरिता विहार अंडरपास में पहुंचने पर दो अज्ञात बाइक सवारों ने कार की बोनट पर कुछ केमिकल फेंका। इससे कुछ जलने की तेज दुर्गंध आने लगी। सभी कार से उतर गए।

    बताया कि ड्राइवर के बोनट चेक करने के दौरान एक स्कूटी सवार आया और कुछ दूर आगे मैकेनिक की दुकान होने की बात कही। इसी दौरान दो अन्य बाइक सवार तेजी से आए और उनका पर्स झपटकर फरार हो गए।

    सुधा सिंह के मुताबिक, पर्स में 16000 नकद व लगभग 10 लाख के गहनों थे। महिला ने सरिता विहार थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है।