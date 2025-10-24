दिल्ली-भोपाल में दबोचे गए आतंकियों का निकला ISI कनेक्शन, फिदायीन हमले का था प्लान
दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार कर दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। एक आतंकी दिल्ली से और दूसरा भोपाल से पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में उनके आईएसआई से संबंध पाए गए हैं। दोनों फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और दिल्ली में हमले की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम अदनान बताए गए हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान ISI से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को दिल्ली से तो दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से दबोचा है।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक बार फिर से आतंकियों के खौफनाक इरादों को उजागर कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं।
दिल्ली को दहलाने की थी साजिश
दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी दिल्ली को दहलाना चाहते थे। इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी ISI से भी लिंक उजागर हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आतंकी पाकिस्तानी ISI के इशारे पर ही दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे?
फिदायीन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ये दोनों आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये दोनों आतंकी दिल्ली में फिदायीन हमले की फिराक में थे लेकिन, पुलिस ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली के बाजारों में बम धमाके की साजिश नाकाम, ISIS के दो आतंकी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आतंकियों के नाम भी सामने आ गए हैं। बताया गया कि दोनों के नाम अदनान है। एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से दबोचा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।