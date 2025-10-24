दिल्ली-भोपाल में दबोचे गए आतंकियों का निकला ISI कनेक्शन, फिदायीन हमले का था प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान ISI से जुड़े दो आतंकियों को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी को दिल्ली से तो दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से दबोचा है।

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक बार फिर से आतंकियों के खौफनाक इरादों को उजागर कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। दिल्ली को दहलाने की थी साजिश दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी दिल्ली को दहलाना चाहते थे। इन दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी ISI से भी लिंक उजागर हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये आतंकी पाकिस्तानी ISI के इशारे पर ही दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे?