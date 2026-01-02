नए साल की पहली रात हत्याओं से दहली दिल्ली, पुलिस को खुली चुनौती देकर अलग-अलग इलाकों में तीन मर्डर
नए साल की पहली रात बाहरी दिल्ली में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए तीन अलग-अलग हत्याएं हुईं। मंगोलपुरी में ई-रिक्शा चालक विकास की चाकू मारकर हत्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नए साल पर दिल्ली पुलिस की सतर्कता के बीच बदमाशों ने बीती रात कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए अलग-अलग स्थानों पर एक के बाद एक तीन हत्या की।
नए साल की पहली रात मंगोलपुरी सी-ब्लाक में तीन-चार लोगों ने विकास नामक ई-रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर कर हत्या कर दी। हमले में विकास का दोस्त संदीप घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार, विकास हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी था। पुलिस आपसी रंजिश का मामला बता रही है। पुलिस ने दो हमलावरों की पहचान कर ली है।
सुल्तानपुरी में हुई दूसरी वारदात
वहीं, दूसरी वारदात सुल्तानपुरी के सी-ब्लाक में हुई। यहां कुछ लोगों ने एक किशोर (15) पर चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बेटे पर हमले के दौरान उसकी मां ने बीच-बचाव किया। इस दौरान किशोर की मां भी घायल हो गई। अभी हत्या का कारण नहीं पता लग पाया है।
इन दो वारदात से कुछ घंटे पहले आदर्श नगर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने कल रात 50 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
