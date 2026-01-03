मार्क्सवादी-मैकाले मानसिकता पर सुंधाशु त्रिवेदी का करारा प्रहार, बोले-'एम फैक्टर' से ही देश को मिलेगी मुक्ति

जागरण संवादादता, नई दिल्ली। देश में कुछ लोग आज भी मार्क्सवादी और मैकाले की मानसिकता से ग्रस्त हैं। 21वीं सदी में भी वही ‘एम फैक्टर’ (मार्क्सवादी व मैकाले) देश की जड़ों को कमजोर कर रहा है। देश को इससे मुक्त करने का काम ‘एम फैक्टर’ (नरेन्द्र मोदी) ही करेगा। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें न परंपरा की समझ है, न संस्कृति की, लेकिन वे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में विभाजन पैदा कर बेहद खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। आज सारी सूचनाएं उंगलियों पर हैं, ऐसे में जेन-जी को हर बात को सच की कसौटी पर परखकर ही विश्वास करना चाहिए।

'भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधा है' उक्त बातें राज्यसभा सदस्य व भाजपा प्रवक्ता डाॅ. सुधांशु त्रिवेदी ने मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन के संयुक्त तत्वावधान व दैनिक जागरण की मीडिया पार्टनशिप में शुक्रवार से शुरु हुए तीन दिवसीय शब्दोत्सव में शनिवार को कही। 'दक्षिणपथ' सत्र को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि कांचीपीठ में शारदा देवी की स्तुति की जाती है, जिसमें श्लोक आता है 'नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी।' यह दर्शाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक सांस्कृतिक सूत्र में बंधा है। जब प्रधानमंत्री रामलला के विग्रह में प्राणप्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का उपवास रख मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो वह देश को जोड़ने का भाव होता है, लेकिन कुछ लोग इसे तोड़ने के चश्मे से देखते हैं।

उन्होंने कहा कि आज उत्तर और दक्षिण के बीच भाषाई, प्रांतीय और जातीय आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यह विभाजन जान-बूझकर पैदा किया जा रहा है। वर्ष 2023 में तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा कि भाजपा केवल गोमुत्र वाले राज्यों में ही चुनाव जीत सकती है। यह उस मानसिकता को दर्शाता है जो उत्तर और दक्षिण के बीच भेद पैदा करना चाहती है। तमिल सहित सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की ही देन हैं।

वरिष्ठ भाजपा सांसद ने कहा कि 1960 के दशक के बाद कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला। इसके बावजूद भाजपा ने केरल, कर्नाटक सहित कई दक्षिणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी सत्र में भाजपा नेत्री माघवी लता ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं मेरा कोई राजनीतिक लिंक नहीं है, लेकिन मुझे टिकट मिला क्योंकि भाजपा व्यक्ति और व्यक्तित्व को पहचानती है, वोट और नोट की राजनीति नहीं करती।

उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज और मंगोलों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से सनातन पंचांग हमें धर्म का मार्ग सिखाता आया है। हिंदू कोई मजहब नहीं, बल्कि धर्म है, ऐसा धर्म जो ‘जय भारत’ सिखाता है। हमारा धर्म अहिंसा को परम धर्म मानता है। भारत ने विश्व को वैक्सीन देकर यह दिखाया कि सनातन सोच का अर्थ सबको साथ लेकर चलना है, न कि किसी को उकसावे में आकर हिंसा की ओर धकेलना।

बदलाव नहीं हुआ, तो नक्शे से गायब हो जाएगा बंगाल: कंचन गुप्ता बांग्लादेश में जो इस समय हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो जल्द बंगाल में भी हो सकता है। बदलाव चाहते हैं तो वहां के लोगों को निर्भय होकर मतदान करें और क्षेत्र की दिशा और दशा बदलें। केंद्र सरकार को बंगाल में व्यवस्था सुधारने को सख्त कदम उठाने होंगे नहीं तो 2050 तक बंगाल देश के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ये बातें शब्दोत्सव में 'वंदे मातरम और बंगाल' सत्र पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने कहीं।

उन्होंने कहा कि एक हजार वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर पर पहला बड़ा आक्रमण हुआ था। इसके बाद देश के अनेक प्राचीन मंदिरों को बार-बार तोड़ा गया। इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि वह दौर हिंदू समाज के लिए क्रूर रहा है। इसे भूलना नहीं चाहिए। वहीं बंगाल में जनसंख्या संरचना में आए बदलाव पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। भारत के मुस्लिम नागरिकों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाहरी घुसपैठियों के खतरों की अनदेखी नहीं की जा सकती।