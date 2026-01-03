दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी बिलाल नसीर मल्ला को न्यायिक हिरासत में भेजा, उमर को दिया था लॉजिस्टिक सपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लाल किला बम धमाका मामले में आरोपी बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आठ दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया

मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में हुई। अदालत ने एनआईए की दलीलें सुनने के बाद मल्ला को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

एनआईए के अनुसार, डाॅ. बिलाल मल्ला इस आतंकी साजिश का अहम हिस्सा है। एजेंसी का दावा है कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को पूरी जानकारी होने के बावजूद लाॅजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था। एनआईए का यह भी आरोप है कि मल्ला ने हमले से जुड़े अहम सुबूत नष्ट करने की कोशिश की। एजेंसी ने उसे नौ दिसंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।