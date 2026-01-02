दिल्ली में नए साल पर हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने बॉर्डरों पर जब्त हुए 55 वाहन; 100 से ज्यादा के काटे चालान

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिण रेंज पुलिस ने नववर्ष पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले, स्टंटबाजी करने वालों पर शिकंजा कसा। सुरक्षा चौकसी के लिहाज फरीदाबाद-बदरपुर बॉर्डर, नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की विशेष निगरानी थी। वाहनों की चेकिंग होती रही।

दक्षिणी रेंज के दोनों जिलों की पुलिस ने 55 से ज्यादा ऐसे वाहन जब्त किए हैं, जो अपने दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके अलावा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 100 से ज्यादा चालान भी काटे गए हैं। बॉर्डर पर और प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस एल्को मीटर लेकर वाहन चालकों का परीक्षण करती रही।