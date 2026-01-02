Language
    दिल्ली में नए साल पर हुड़दंगियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने बॉर्डरों पर जब्त हुए 55 वाहन; 100 से ज्यादा के काटे चालान

    By Sudhir Baisla Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:29 AM (IST)

    वाहनों की चेकिंग करती दिल्ली पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिण रेंज पुलिस ने नववर्ष पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले, स्टंटबाजी करने वालों पर शिकंजा कसा। सुरक्षा चौकसी के लिहाज फरीदाबाद-बदरपुर बॉर्डर, नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की विशेष निगरानी थी। वाहनों की चेकिंग होती रही।

    दक्षिणी रेंज के दोनों जिलों की पुलिस ने 55 से ज्यादा ऐसे वाहन जब्त किए हैं, जो अपने दस्तावेज नहीं दिखा सके। इसके अलावा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 100 से ज्यादा चालान भी काटे गए हैं। बॉर्डर पर और प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस एल्को मीटर लेकर वाहन चालकों का परीक्षण करती रही।

    बुधवार-बृहस्पतिवार की रात और बृहस्पतिवार शाम को भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की जाती रही। फरीदाबाद, कालिंदी कुंज, और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने अतिरिक्त चेकिंग पोस्ट लगाए और नशे में धुत वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बाइक पर स्टंट करने वालों पर शिकंजा कसा।

    उधर, यातायात पुलिस को नववर्ष पर दिल्ली में उमड़ी भीड़ के चलते आउटर रिंग रोड, मथुरा रोड, कुतुब मीनार, छतरपुर से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल में अधिक भीड़ होने के कारण जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस को हालात काबू करने के लिए हलका बल प्रयोग भी करना पड़ा।