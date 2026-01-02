दिल्ली में नए साल के जश्न में खूब छलके जाम, तीन गुना अधिक कटे चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली में जश्न के दौरान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 192 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले 215 फीसदी बढ़े हैं। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, दक्षिणी दिल्ली सहित अन्य बने पार्टी स्थलों पर युवाओं ने पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं, जश्न के दौरान खूब जाम छलके, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते वर्ष के मुकाबले दिल्ली पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों के तीन गुना अधिक चालान काटे।

वर्ष 2024 की 31 दिसंबर की रात नशे में वाहन चलाने वालों के 272 चालान काटे गए थे, जबकि इस बार 868 चालान काटे गए। इसी तरह 31 दिसंबर 2025 को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कुल 8,88 मामले दर्ज किए गए, जबकि 31 दिसंबर 2024 को यह संख्या 2,901 थी।

31 दिसंबर 2025 को नए साल के स्वागत को लेकर राजधानी में भारी भीड़ और ट्रैफिक दबाव की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक मैनेजमेंट डिविजन ने पूरी दिल्ली में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू थी। खास तौर पर कनॉट प्लेस, उसके आसपास के इलाकों और उन प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त इंतजाम किए गए, जहां देर रात तक जश्न का माहौल रहता है और लोगों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है।

उद्देश्य साफ था कि जश्न के दौरान किसी भी कीमत पर सड़क सुरक्षा से समझौता न हो। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय थाना पुलिस और पीसीआर वैन के साथ मिलकर दिल्ली भर में सघन प्रवर्तन और निगरानी अभियान चलाया।

वहीं, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों, बाजारों और दुर्घटना संभावित सड़कों पर विशेष चेकिंग प्वाइंट बनाए गए। हर आने-जाने वाले वाहन पर नजर रखी जा रही थी ताकि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। 100 विशेष टीमें रात भी रहीं तैनात इस अभियान के दौरान उन उल्लंघनों पर खास फोकस किया गया, जो सीधे तौर पर जानलेवा साबित होते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों, दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी करने वालों, बिना हेलमेट बाइक दौड़ाने वालों, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग करने वालों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई।

ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की लगातार निगरानी करते रहे, ताकि कहीं भी ढिलाई न बरती जाए। शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए करीब 100 विशेष टीमें तैनात रहीं, जिन्हें एल्कोमीटर से लैस किया गया था। इन टीमों ने देर रात तक अलग-अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। नतीजा यह रहा कि नशे में ड्राइविंग के मामलों में बड़ी संख्या में चालान किए गए।

नव वर्ष पर पिछले दो सालों द्वारा की गई कार्रवाई उल्लंघन अवधि 31 दिसंबर 2023 - 31 दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 - 31 दिसंबर 2025 नशे में वाहन चलाने वाले 272 868 नो पार्किंग 2,312 6,407 ट्रिपल राइडिंग व खतरनाक ड्राइविंग 77 290 बिना हेलमेट 240 1,255 पीयूसीसी न होने पर कटे 2,763 वाहन चालकों के चालान राजधानी में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालक बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के सड़कों पर वाहन दौड़ाते नजर आए। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। यह भी पढ़ें- पश्चिमी दिल्ली में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा, 1146 हुड़दंगी हिरासत में और 93 गाड़ियां जब्त