Special Flights: दीपावली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, SpiceJet ने शुरू की स्पेशल उड़ानें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली और छठ पर घर जाने की सोच रहे बिहार के यात्रियों को स्पाइसजेट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, स्पाइसजेट ने बिहार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है। एयरलाइन ने प्रमुख भारतीय शहरों से पटना और दरभंगा के लिए स्पेशल उड़ानें शुरू की हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक, स्पाइसजेट ने त्योहार के मद्देनजर अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से दरभंगा के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने का एलान किया है।

ये नई फ्लाइट्स एयरलाइन की दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी से पटना और बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से दरभंगा के लिए मौजूदा सेवाओं के अलावा हैं। साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा में वृद्धि को देखते हुए समय-सारिणी में बदलाव किए गए हैं। एयरलाइन ने यह भी बताया कि उसने हाल ही में अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली स्पेशल नॉन-स्टॉप दीपावली फ्लाइट्स शुरू की हैं।