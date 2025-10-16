Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Special Flights: दीपावली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, SpiceJet ने शुरू की स्पेशल उड़ानें

    By GAUTAM KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    स्पाइसजेट ने दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की हैं। एयरलाइन ने अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और मुंबई से दरभंगा के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने का भी एलान किया गया है। इससे बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली और छठ पर घर जाने की सोच रहे बिहार के यात्रियों को स्पाइसजेट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, स्पाइसजेट ने बिहार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है। एयरलाइन ने प्रमुख भारतीय शहरों से पटना और दरभंगा के लिए स्पेशल उड़ानें शुरू की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजा जानकारी के मुताबिक, स्पाइसजेट ने त्योहार के मद्देनजर अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से दरभंगा के लिए अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने का एलान किया है।

    ये नई फ्लाइट्स एयरलाइन की दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी से पटना और बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली से दरभंगा के लिए मौजूदा सेवाओं के अलावा हैं। साथ ही त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा में वृद्धि को देखते हुए समय-सारिणी में बदलाव किए गए हैं। एयरलाइन ने यह भी बताया कि उसने हाल ही में अयोध्या को दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद से जोड़ने वाली स्पेशल नॉन-स्टॉप दीपावली फ्लाइट्स शुरू की हैं।

    उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया ने भी कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 174 साप्ताहिक उड़ानें 26 अक्टूबर से शुरू करने का एलान किया है। एयर इंडिया के अनुसार, इस विस्तार का उद्देश्य प्रमुख भारतीय शहरों और दक्षिण पूर्व एशिया के लोकप्रिय स्थलों के बीच संपर्क को मजबूत करना है।

    यह भी पढ़ेंदीपावली-छठ के लिए हवाई सफर आसान: पटना से 14 शहरों के लिए शुरू हुई नई उड़ानें, देखें शेड्यूल

    यह भी पढ़ें- Special Flight: दीपावली-छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, SpiceJet ने शुरू की स्पेशल उड़ानें