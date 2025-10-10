दीपावली-छठ के लिए हवाई सफर आसान: पटना से 14 शहरों के लिए शुरू हुई नई उड़ानें, देखें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ पर्व में घर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना से नई उड़ानों की घोषणा की है।

स्पाइसजेट ने सात नई जोड़ी उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, जिनमें मुंबई के लिए दो जोड़ी, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए एक-एक जोड़ी शामिल हैं।

दिल्ली-पटना-दिल्ली की उड़ान 10 अक्टूबर से, जबकि अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद और हैदराबाद-पटना-हैदराबाद की उड़ानें 11 अक्टूबर से शुरू होंगी।

इन नई उड़ानों के साथ पटना एयरपोर्ट से अब कुल 45 जोड़ी विमानों का संचालन होगा, यानी प्रतिदिन 47 लैंडिंग और 47 टेक ऑफ होंगे।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 18 से 26 अक्टूबर तक दिल्ली और बेंगलुरु से पटना के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है।

दिल्ली से उड़ान संख्या आइएक्स -1053 सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 11:20 बजे पटना पहुंचेगी, जबकि वापसी उड़ान आइएक्स-1054 पटना से 11:55 बजे प्रस्थान कर 13:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

बेंगलुरु से उड़ान आइएक्स-2651 सुबह 9:00 बजे रवाना होकर 11:45 बजे पटना पहुंचेगी, और वापसी उड़ान पटना से 12:20 बजे उड़कर 15:10 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

विमानों की संख्या में वृद्धि

नई उड़ानों के बाद पटना से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या 15 से बढ़कर 17, मुंबई के लिए 4 से 6, बेंगलुरु के लिए 9, हैदराबाद के लिए 6, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए 2-2 हो गई है।