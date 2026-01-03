अगले 6 महीने में चलेंगी 8 वंदे भारत स्लीपर, दिसंबर तक 12 ट्रेनें चलाने का लक्ष्य; रेल मंत्री का बड़ा एलान

Language
    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:53 PM (IST)

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन का निरीक्षण किया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी माह गुवाहाटी से कोलकाता के बीच इसका परिचालन शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन का निरीक्षण किया और इसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अगले छह माह में आठ नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएगी। वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।

    मंत्री ने कहा कि अगले 15 से 20 दिनों में यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। यह दो राज्यों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। भारत की रेल यात्रा को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।

    16 कोच वाली एसी ट्रेन की यात्री क्षमता 823 है। 11 कोच थर्ड एसी के, चार सेकंड एसी के और एक फर्स्ट एसी कोच है। थर्ड एसी में 611यात्री, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 यात्री यात्रा कर सकते हैं।

    180 किमी प्रति घंटे की है रफ्तार

    यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, फायर सेफ्टी सिस्टम और एआई आधारित कैमरे लगाए गए हैं। सेंसर वाले डोर हैं।

    सीटें आरामदायक होने के साथ ही सफाई का भी ध्यान रखा गया है। उच्च स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए कीटानुनाशक तकनीक शामिल हैं। यह तकनीक 99.9 प्रतिशत रोगाणुओं को नष्ट कर देती है।

    इस ट्रेन में थर्ड एसी का किराया भोजन के साथ 23 सौ रुपये, सेंकड एसी का तीन हजार रुपये और फर्स्ट एसी का 36 सौ रुपये होगा। मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी से कोलकाता का हवाई यात्रा का किराया छह हजार से आठ हजार रुपये है।

