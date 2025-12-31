मर्डर से दहला दिल्ली का शास्त्री पार्क, छेनू गिरोह के बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। शास्त्री पार्क इलाके में छेनू गिरोह के बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वसीम के रूप में हुई है।

सूत्रों के अनुसार, वसीम जेबकतरों का गिरोह चलाता था। इसने मंडोली जेल में हाशिम बाबा के गिरोह के बदमाशों पर पिछले साल ब्लेड से हमला किया था। हाशिम बाबा ने अपने गुर्गे अनस को इसकी हत्या का काम सौंपा था। जनता कालोनी में वसीम को दो गोलियां मारी गई थीं, जब यह बच गया था।