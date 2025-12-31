Language
    मर्डर से दहला दिल्ली का शास्त्री पार्क, छेनू गिरोह के बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में छेनू गिरोह के बदमाश वसीम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वसीम जेबकतरों का गिरोह चलाता था और उसने मंडोली जेल में ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में छेनू गिरोह के बदमाश की हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। शास्त्री पार्क इलाके में छेनू गिरोह के बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वसीम के रूप में हुई है।

    सूत्रों के अनुसार, वसीम जेबकतरों का गिरोह चलाता था। इसने मंडोली जेल में हाशिम बाबा के गिरोह के बदमाशों पर पिछले साल ब्लेड से हमला किया था। हाशिम बाबा ने अपने गुर्गे अनस को इसकी हत्या का काम सौंपा था। जनता कालोनी में वसीम को दो गोलियां मारी गई थीं, जब यह बच गया था। 

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में मॉल से गिरकर छात्र की मौत मामले में केस दर्ज, तीन दोस्तों के साथ घूमने गया था कबीन

    इसके बाद हाशिम ने अपने गुर्गों को जीटीबी अस्पताल में वसीम को मारने भेजा था। बदमाशों ने गलत पहचान के चलते एक अन्य मरीज की हत्या कर दी थी। अब वसीम की उसके ही भतीजे ने हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार, संपत्ति विवाद में वारदात को अंजाम दिया है।

    वसीम को दिल्ली पुलिस ने दो माह पहले दिल्ली आउट (दरबदर) किया था। सूत्रों ने बताया कि वसीम को उसकी पत्नी ने मंगलवार को संपत्ति विवाद में मिलने बुलाया था।