दिल्ली में मॉल से गिरकर छात्र की मौत मामले में केस दर्ज, तीन दोस्तों के साथ घूमने गया था कबीन
दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित बंद पड़े नॉर्थ गेट मॉल से गिरकर 16 वर्षीय छात्र कबीन कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़े नार्थ गेट मॉल से गिरकर 16 वर्षीय छात्र कबीन कुमार की मौत मामले में पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस के अभी तक के जांच में सामने आया है कि मृतक अपने तीन दोस्तों के साथ मॉल में घूमने गया था।
जहां सीढ़ियों के रास्ते सभी टॉप फ्लोर पर गए। जहां से गैलरी के ऊपर लगे शेड पर किशोर गया, शेड टूटने से करीब 50 फीट नीचे गिरने से मौत हुई है। वहीं, पीड़ित परिवार पुलिस से मृतक के दोस्तों पर धक्का देकर नीचे गिराने की आशंका जताई है। इस मामले में पुलिस जांच की मांग कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक कई वर्ष पूर्व बने इस चार मंजिला मॉल में आगे की दुकानें तो रेंट पर लगी हुई हैं, लेकिन अंदर काफी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। हालांकि यहां सुरक्षाकर्मी भी तैनात है। जो अवैध तरीके से आने-जाने वाले लोगों को रोकते हैं।
अब सवाल यह उठता है कि जब ये बच्चे मॉल के ऊपर गए, तो ये सुरक्षाकर्मी कहां थे। इन्होंने इन बच्चों को रोकना जरूरी क्यों नहीं समझा। इन सभी सवालों के जवाब भी पुलिस तलाशने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस अभी तक करीब छह लोगों से पूछताछ कर चुकी है। किशोर को अस्पताल पहुंचाने वाले एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर जांच कर रही है।
वहीं, हादसे के समय मौजूद मृतक के तीनों दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक के जांच में मामला खुद ही शेड पर जाने फिर शेड टूटने से नीचे गिरने का बताया जा रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार पुलिस की इस जांच को नहीं मानते हुए, हत्या के एंगल पर जांच करने की मांग कर रहा है।
गौरतलब है कि रविवार की शाम 5:51 बजे माडल टाउन के गुजरांवाला टाउन स्थित एक बंद पड़े मॉल से एक बच्चे के गिरने के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी। घायल की पहचान कबीन कुमार के रूप में हुई थी। जो माता-पिता के साथ गुजरांवाला टाउन-2 में रहता था। पास के ही एक निजी स्कूल में 11वीं का छात्र था।
परिवार ने संदेह को ध्यान में रखते हुए जांच को लेकर की मांग
पीड़ित परिवार ने बताया कि कबीन के दोस्तों से बात करने पर उन्हें संदेह हुआ। पीड़ित परिवार का सवाल है कि अगर एक दोस्त के साथ कोई हादसा हुआ तो अन्य लड़कों को तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने कोई सूचना नहीं दी। सभी लड़के वहां से भाग गए थे। पुलिस को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे।
