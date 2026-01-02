Language
    शाहीनबाग में सीवर ओवरफ्लो से मचा हाहाकार, लोगों का आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रदर्शन

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। शाहीनबाग व अबुल फजल इन्क्लेव के लोग पिछले दो महीने से सीवर और नाला ओवरफ्लो होने की समस्या से जूझ रहे हैं। गलियों से लेकर सड़क तक गंदा पानी भरा है। मौलाना शिब्ली नोमानी रोड पर घुटने तक पानी और दुर्गंध से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है।

    शाहीनबाग कब्रिस्तान के पास शुक्रवार को जुटे लोगों ने विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि यह स्थिति लगभग दो महीने से बनी हुई। विधायक के साथ ही संबंधित अधिकारी के कई बार शिकायत की गई, पर अब तक समाधान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    जानकारी के मुताबिक एक छोटी से तकनीकी खामी का खामियाजा पिछले दो महीने से अबुल फजल और शाहीनबाग की लगभग तीन लाख की आबादी भुगत रही है। जसोला गांव स्थित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से निकलने वाले ट्रीटेड पानी के लिए शाहीनबाग थाने के पास से आगरा कैनाल तक अलग से ड्रेन बनायी जानी थी, ताकि इस साफ पानी का सदुपयोग हो सके।

    पर काम इसके विपरीत हुआ। अलग ड्रेन बनाने की बजाय इसे बिना लेवल मिलाए शाहीनबाग नाले से जोड़ दिया गया। इससे अबुल फजल एन्क्लेव मार्ग पर घुटनों तक नाले का गंदा पानी भर रहा है।

    ई-रिक्शे के सहारे बच्चे-बूढ़े और महिलाएं इसे पार करने की कोशिश करते हैं, पर लगातार पानी भरे होने से खराब हो चुकी सड़क कई बार दुर्घटना का कारण बनती है। शनिवार को भी लोग दोपहर बाद से विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ धरना देंगे। प्रदर्शन में शहजाद अली इदरीसी, जावेद हसन खान, एडवोकेट शिव शंकर पराशर, खामिश चौधरी आदि रहे।

