'ऑपरेशन मिलाप' ने जगाई उम्मीद, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने साल 2025 में तलाशे 1303 गुमशुदा लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने साल 2025 में ऑपरेशन मिलाप के तहत अनेक बिखरे परिवारों को मिला दिया। करीब 1303 लोगों को तलाशकर उन्हें परिवार के पास पहुंचा दिया। केस स्टडी-1 पालम के पहाड़पुर की रहने वाली पंद्रह साल की पूजा (काल्पनिक नाम) 21 फरवरी, 2025 की सुबह घर से स्कूल गई थी।छुट्टी के बाद वह घर नहीं लौटी। अनहोनी की आशंका के चलते शाम सात बजे उसके पिता ने पालम थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी।

शुरुआत में यह मामला गुमशुदगी का ही लग रहा था, लेकिन रात के 11 बजे तक पता चला कि कोई उसे बहला फुसलाकर ले गया है। रात को पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस जांच की शुरुआत उसके स्कूल से हुई।

स्कूल से पता चला कि 21 तारीख को वह अनुपस्थित थी। परिजनों के होश उस समय उड़े, जब उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी पिछले छह महीने में 33 से ज्यादा छुट्टियां कर चुकी थीं। ये सभी जानकारियां पुलिस की जांच को एक दिशा देने का काम कर रही थी। तीन दिन बीत जाने के बावजूद पूजा कहां गई, कौन उसे ले गया, नहीं पता चल पा रहा था।

तीन दिन में पूजा की मां, उसके पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार लगातार अनहोनी, असंभावित दुर्घटना के घनघोर बादलों से घिरते जा रहे थे। पालम के पास ही रेहड़ी लगाकर आजीविका चलाने वाले किशोरी के पिता का काम धंधा भी बंद हो गया था।रोज आटा-दाल खरीदने वाले इस परिवार की हालत तीन दिन में बिगड़ चुकी थी।

उधर, पुलिस के लिए यह मामला पेचीदा बन चुका था।पुलिस किशोरी के घर से निकल स्कूल तक जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जिससे कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस ने पहाड़पुर से पालम की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे तो एक कैमरे में कंधे पर स्कूल बैग टांगे किशोरी और एक युवक साथ दिखाई दिए।

इस युवक के फोटो निकलवाए गए और स्कूल की अन्य छात्राओं व आस-पास के लोगों से जानकारी जुटाई। तब पुलिस को मुख्य लीड मिली। पता चला कि जो युवक किशोरी को ले गया है, वह बिहार के नक्सल प्रभावित जिला रोहताश का रहने वाला है।

दोनों को बरामद करने में 23 दिन का समय लगा। लेकिन पुलिस की मेहनत से 23 दिन बाद किशोरी अपने परिजनों से मिल सकी। केस स्टडी-2 कापसहेड़ा का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर पांच मई, 2025 की अलसुबह माता-पिता से रूठकर घर से निकल गया। शाम तक घर नहीं लौटा उसकी शिकायत थाने में दी गई। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी थी। उसी रोज रात को नौ बजे किशोर के पिता के पास हापुड़ रेलवे सुरक्षा बल थाने से फोन पहुंचा कि उनका बेटा यहां स्टेशन पर मौजूद है।

परिजन बिना समय गवाएं हापुड़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और बेटे को घर वापस ले आए। पुलिस के समक्ष पेश किया गया। पता चला कि उनका बेटा नाराज होकर उस दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से बिना टिकट कोठगोदाम जाने वाली ट्रेन में बैठ लिया।

टीटी चेकिंग करते हुए जब उस डिब्बे तक पहुंचा तो वह किशोर पकड़ा गया। टीटी ने उसे हापुड़ रेलवे स्टेशन पर उतारकर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों के सुपुर्द कर दिया। हापुड़ रेलवे स्टेशन के प्रभारी राकेश कुमार यादव ने किशोर से प्रेम से बात करते हुए सारी जानकारी हासिल की। और उसके पिता को इत्तला दी थी।