Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली पुलिस के लिए मुखबिरी करने के शक में दो दोस्तों पर चाकू से किया हमला, गोलियां भी चलाईं

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:30 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में पुलिस मुखबिरी के शक में तीन बदमाशों ने दो दोस्तों, अमन और अरमान, पर चाकू से हमला किया और गोलियां भी चलाईं। हमले में द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image
    Knife Attack

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम इलाके में तीन बदमाशों ने दो दोस्तों पर पुलिस से मुखबिरी करने के शक में चाकू से जानलेवा वार कर दिए। बदमाशों ने उन पर गोलियां भी चलाईं। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। दोनों दोस्तों को लहूलुहान करने के बाद बदमाश उनसे 1500 रुपये नकदी लूटकर ले गए। घायल हालत में अमन व अरमान को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमन की शिकायत पर वेलकम थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

    जानकारी के मुताबिक, अमन अपने परिवार के साथ जनता मजदूर काॅलोनी में रहता है। वह कबाड़ी का काम करता है। वह ईदगाह के पास एक ऑटो में बैठा हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए। उन्होंने अमन को धमकी दी कि वह उसकी मुखबिरी पुलिस से करता है। वह उसे छोड़ेंगे नहीं।

    इसके बाद उन्होंने युवक को ऑटो से बाहर निकाला। एक बदमाश ने उसपर पिस्टल तानी और दूसरे ने चाकू से वार कर दिए। सिर व चेहरे पर चाकू लगने से युवक बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया। उसी दौरान युवक का दोस्त अरमान बचाने आया तो बदमाशों ने उस पर भी वार कर दिए। वह जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने गोलियां चला दीं। हालांकि, गोली किसी के लगी नहीं।

    अमन ने अपने एक चचेरे भाई को फोन करके वारदात की सूचना दी। उसने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश भी वेलकम क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनपर भी कई आपराधिक केस पहले से दर्ज हैं।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली HC की दो टूक-विदेशी कमाई को रुपये में कन्वर्ट कर अंतरिम गुजारा भत्ता तय नहीं कर सकते, कोई फाॅर्मूला नहीं