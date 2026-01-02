दिल्ली पुलिस के लिए मुखबिरी करने के शक में दो दोस्तों पर चाकू से किया हमला, गोलियां भी चलाईं

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वेलकम इलाके में तीन बदमाशों ने दो दोस्तों पर पुलिस से मुखबिरी करने के शक में चाकू से जानलेवा वार कर दिए। बदमाशों ने उन पर गोलियां भी चलाईं। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। दोनों दोस्तों को लहूलुहान करने के बाद बदमाश उनसे 1500 रुपये नकदी लूटकर ले गए। घायल हालत में अमन व अरमान को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमन की शिकायत पर वेलकम थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक, अमन अपने परिवार के साथ जनता मजदूर काॅलोनी में रहता है। वह कबाड़ी का काम करता है। वह ईदगाह के पास एक ऑटो में बैठा हुआ था। आरोप है कि उसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए। उन्होंने अमन को धमकी दी कि वह उसकी मुखबिरी पुलिस से करता है। वह उसे छोड़ेंगे नहीं।

इसके बाद उन्होंने युवक को ऑटो से बाहर निकाला। एक बदमाश ने उसपर पिस्टल तानी और दूसरे ने चाकू से वार कर दिए। सिर व चेहरे पर चाकू लगने से युवक बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर गिर गया। उसी दौरान युवक का दोस्त अरमान बचाने आया तो बदमाशों ने उस पर भी वार कर दिए। वह जान बचाने के लिए भागा तो बदमाशों ने गोलियां चला दीं। हालांकि, गोली किसी के लगी नहीं।