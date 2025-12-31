शाहीनबाग में दर्दनाक हादसा, आग में फंसें पांच लोगों को बचाया; धुएं में दम घुटने से 70 वर्षीय महिला की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शाहीनबाग थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। मकान नंबर ई-50 की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे मकान में धुआं भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई।

घटना तड़के करीब सवा चार बजे की है। पड़ोसी शाहरुख ने सबसे पहले पार्किंग से धुआं उठता देखा और तुरंत शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही 4:40 बजे दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ राहत कार्य शुरू किया।

दमकल कर्मियों ने बताया कि आग के कारण मकान की ऊपरी मंजिलों पर धुआं भर गया था। तीसरी मंजिल पर अफरोज इकबाल अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ फंसे हुए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए दमकल टीम ने दीवार तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।