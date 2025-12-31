Language
    देवदूत बने दिल्ली पुलिसकर्मी, फंदे पर झूल रहे युवक की बचाई जान; अब दोनों को किया जाएगा सम्मानित

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल योगेश और कॉन्स्टेबल अजय ने पटेल नगर में एक 26 वर्षीय युवक को आत्महत्या करने से बचाया। महिला की चीख सुनकर पहुंचे पुलिसकर ...और पढ़ें

    Hero Image
    Delhi Police

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पटेल नगर इलाके में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर ड्यूटी पर तैनात दो दिल्ली पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और 26 वर्षीय युवक की आत्महत्या की कोशिश को नाकाम कर उसकी जान बचा ली।

    जानकारी के अनुसार, साल के आखिरी दिन शाम करीब 7 बजे हेड कॉन्स्टेबल योगेश और कॉन्स्टेबल अजय इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक महिला की घबराई हुई चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पांच मंजिला इमारत के पास पहुंचे, जहां महिला बेहद बदहवास हालत में मिली। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा कमरे में खुद को बंद कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है।

    पुलिसकर्मी तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। परिवार के सदस्य घबराहट में सही दिशा नहीं बता पा रहे थे, लेकिन कई कमरों की जांच के बाद उन्होंने एक बंद कमरे का दरवाजा जबरन खोला। अंदर का मंजर देखकर दोनों अधिकारी सन्न रह गए, युवक चादर से फंदा बनाकर पंखे से लटका हुआ था और बेहोश हो चुका था।

    स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कॉन्स्टेबल अजय ने तुरंत युवक के पैरों को थामकर उसका भार कम किया, ताकि गले पर दबाव घट सके। वहीं, हेड कॉन्स्टेबल योगेश रसोई से चाकू लेकर आए और फौरन चादर काट दी। कुछ ही पलों में युवक को नीचे उतार लिया गया और उसकी सांसें लौट आईं।

    घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य और सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड भी मौके पर पहुंच गया। युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद रात में ही उसे छुट्टी दे दी गई।

    परिवार ने बताया कि युवक लंबे समय से मानसिक तनाव में था। हाल ही में पिता के निधन और प्रॉपर्टी विवाद के चलते वह बेहद परेशान रहने लगा था। परिवार ने पुलिस की तत्परता और मानवता भरे रवैये के लिए आभार जताया।

    इस बहादुरी और सूझबूझ भरे कदम के लिए डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वलसान ने दोनों पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना की और कहा कि हेड कॉन्स्टेबल योगेश और कॉन्स्टेबल अजय को उनके साहसिक कार्य के लिए उचित सम्मान और इनाम दिया जाएगा।

