'दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को मिले कड़ी सजा', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हिंसा की ओर धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पांच अन्य आरोपियों को राहत दी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। रेखा गुप्ता ने कहा,"हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।"
राजनीतिक पार्टियों को कड़ा संदेश जाना चाहिए: रेखा गुप्ता
उन्होंने कहा कि दंगों में शामिल लोगों का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों को कड़ा संदेश भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपराध में भागीदार थीं। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की पुष्टि की है कि दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। उन्होंने कहा, "दिल्ली की जनता के खिलाफ एक सोची-समझी साजिश रची गई थी। आज के फैसले से यह एक बार फिर साबित हो गया है।"
साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: कपिल मिश्रा
उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से स्पष्ट संदेश मिलता है कि इस तरह की साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अदालत का यह आदेश देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगा।सूद ने कहा, "सरकार का विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन राष्ट्र का विरोध करना अलग बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के खिलाफ काम करने के आरोपी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं।"
दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए: मनजिंदर सिंह सिरसा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दंगाइयों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में फैसला सुनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के शासन में दंगा करने वाले जेल में ही रहेंगे। किसी को भी अशांति फैलाने या जान लेने का अधिकार नहीं है।" उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले भविष्य में हिंसा को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं।फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।