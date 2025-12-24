संजय कपूर की वसीयत की प्रामाणिकता पर सुनवाई पूरी, याचिका पर फैसला सुरक्षित; 30 हजार करोड़ का है मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्यमी संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति से जुड़ी वसीयत की प्रमाणिकता को चुनौती देने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता संजय कपूर की निजी संपत्ति में हिस्सा मांगा है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने रिकाॅर्ड किया कि सभी पक्षों ने अपने लिखित सबमिशन पूरे कर लिए हैं और आदेश दिया कि अब कोई और दलील स्वीकार नहीं की जाएगी।

पिता की संपत्ति में प्रत्येक ने पांचवां हिस्सा मांगा बुधवार की सुनवाई के दौरान संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और संजय की मां रानी कपूर के वकील ने पुष्टि की कि उनके लिखित सबमिशन हाईकोर्ट रजिस्ट्री में दाखिल कर दिए गए हैं। मुकदमे में वादी के रूप में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में प्रत्येक ने पांचवां हिस्सा मांगा है।

जाली वसीयत बनाने का लगाया है आरोप करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि 21 मार्च 2025 की वसीयत जाली है और उन्हें और उनकी दादी रानी कपूर को विरासत से बाहर करने की प्रिया कपूर की आपराधिक साजिश का नतीजा है। संजय कपूर की मां ने भी प्रिया कपूर पर प्रिया कपूर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके बेटे की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर उनकी बहू ने छिपाया है।