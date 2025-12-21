संजय कपूर की 30,000 करोड़ की वसीयत पर नया मोड़, प्रिया कपूर ने किया फोरेंसिक जांच का विरोध
उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के विवाद में प्रिया कपूर ने वसीयत की फोरेंसिक जांच का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जॉइंट रज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें प्रिया कपूर ने वसीयत की फोरेंसिक जांच का विरोध किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार गगनदीप जिंदल के सामने, संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की संपत्ति से जुड़ी वसीयत की फोरेंसिक जांच की एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों की मांग पर आपत्ति जताई।
अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी को करेगा। करिश्मा कपूर के बच्चों ने फोरेंसिक जांच की अपील करते हुए कहा है कि दस्तावेज़ की प्रामाणिकता साबित करने के लिए वैज्ञानिक सत्यापन ज़रूरी है। यह दस्तावेज़ संजय कपूर के अपनी निजी संपत्ति और सोना कॉमस्टार ग्रुप पर नियंत्रण के दावे का आधार है।
बताई गई संपत्ति की कीमत 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। वसीयत की एग्जीक्यूटर नामित श्रद्धा सूरी मारवाह के विरोधाभासी बयानों से चिंताएँ और बढ़ गई हैं।
