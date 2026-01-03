Language
    रोहिणी हेलीपोर्ट रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:44 AM (IST)

    दिल्ली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी हेलीपोर्ट रोड पर आज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार गंभीर रुप से घायल हो गया। किसी राहगीर ने घायल को पूठखुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर देख डाक्टरों ने घायल को सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई।

    केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

    घायल की पहचान होलंबी कलां निवासी कृष्ण के रूप में हुई। जो बाइक से पोर्टर के काम के लिए सुबह घर से निकले थे, शाम को स्वजन को इस हादसे की खबर मिली। बेगमपुर थाना पुलिस ने दो जनवरी को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित चालक व वाहन का पता लगा रही है। घटनास्थल के आसपास लगेे सीसीटीवी फुटेज से आरोपित का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है।

