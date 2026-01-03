कोहरे में देरी से चलने वाली ट्रेनों की चाल सुधरी, बिहार आने-जाने वाली ट्रेनें अभी भी घंटों लेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे में कमी आने से रेल यात्रियों को भी कुछ राहत मिली है। पिछले दिनों की तुलना में शनिवार को ट्रेनें की चाल में कुछ सुधार हुई है। पिछले दिनों जहां 70 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से दिल्ली पहुंच रही थीं। इनमें कई ट्रेनें 10 से 15 घंटे देरी से चल रही थी।

शनिवार से हल्की राहत वहीं, शनिवार को देर से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी आई है। देरी से चलने वाली ट्रेनों की अवधि भी पहले से कम हुई है। यानी जो ट्रेन 10 घंटे विलंब से चल रही थी उनमें से अधिकांश शनिवार को दो से छह घंटे लेट हैं। लेकिन, बरौनी हमसफर सहित कुछ ट्रेनों की यात्रियों की परेशानी बनी हुई है।