    कोहरे में देरी से चलने वाली ट्रेनों की चाल सुधरी, बिहार आने-जाने वाली ट्रेनें अभी भी घंटों लेट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:29 AM (IST)

    कोहरे में कमी आने से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों की चाल सुधरी है। अब कम ट्रेनें देरी से चल रही हैं और विलंब की अवधि भी घटी है। हालांकि, बरौनी हमसफर और ...और पढ़ें

    कोहरे के कारण दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनों की देरी में कमी आई है, जिससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली है। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे में कमी आने से रेल यात्रियों को भी कुछ राहत मिली है। पिछले दिनों की तुलना में शनिवार को ट्रेनें की चाल में कुछ सुधार हुई है। पिछले दिनों जहां 70 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से दिल्ली पहुंच रही थीं। इनमें कई ट्रेनें 10 से 15 घंटे देरी से चल रही थी।

    शनिवार से हल्की राहत

    वहीं, शनिवार को देर से चलने वाली ट्रेनों की संख्या में कमी आई है। देरी से चलने वाली ट्रेनों की अवधि भी पहले से कम हुई है। यानी जो ट्रेन 10 घंटे विलंब से चल रही थी उनमें से अधिकांश शनिवार को दो से छह घंटे लेट हैं। लेकिन, बरौनी हमसफर सहित कुछ ट्रेनों की यात्रियों की परेशानी बनी हुई है।

    झेलम एक्सप्रेस 45 घंटे से अधिक विलंब

    शुक्रवार को आने वाली बरौनी हमसफर एक्सप्रेस 30 घंटे के विलंब से शनिवार को नई दिल्ली पहुंची। इस कारण यह 21.40 घंटे के विलंब से रवाना होगी। इसी तरह से झेलम एक्सप्रेस 45 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है।

    नई दिल्ली से शुक्रवार शाम 5.55 बजे चलने वाली बरौनी हमसफर 21.40 घंटे की देरी से शनिवार अपराह्न 3.35 बजे रवाना होगी। हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक घंटा देरी से चलेगी। दरभंगा हमसफर आठ घंटे, सीएसएमटी मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेस 10 घंटे, अगरतला-अमृतसर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे के विलंब से चल रही है।

