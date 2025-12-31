साल का आखिरी दिन ठंड से कांपें रेवाड़ीवासी, कोहरा और शीतलहर ने बढ़ाईं मुश्किलें; बूंदाबांदी की भी संभावना

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। माह के अंतिम दिन बुधवार को भी रेवाड़ी में दिन की शुरुआत कोहरा और शीतलहर के साथ हुई। मंगलवार की तुलना मे बुधवार को कोहरा कम है लेकिन ठिठुरन अधिक है। नौ बजे तक भी धूप नहीं निकली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठिठुरन के चलते लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को दिन 11 बजे के बाद धूप निकली थी। बुधवार को भी जल्द धूप निकलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार रात से बूंदाबांदी की संभावना है।

मंगलवार को अधिकतम 24 तो न्यूनतम 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इससे पहले सोमवार को अधिकतम 20.5 और न्यूनतम चार डिग्री सेल्सियस था। 28 दिसंबर को अधिकतम 24.5 तो न्यूनतम 4.8 डिग्री सेल्सियस था। बिना वर्षा के बीत गया दिसंबर इस साल दिसंबर माह में एक दिन भी वर्षा नहीं हुईं। नवंबर माह भी सूखा ही बीता था। नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही शुष्क और कड़ाके की सर्दी पड़नी आरंभ हुई थी। दिसंबर माह भी समाप्त हो गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। ओस की अधिकता के कारण बूंदाबांदी की जैसी है स्थिति बनी रही।

कोहरा के चलते वाहन धीमी गति से चलते रहे। इसमें विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानियां हुईं। अब एक जनवरी से शीतकालीन अवकाश है। बुधवार को भी कोहरा, शीतलरहर और ठिठुरन के बीच बच्चे विद्यालय के लिए निकले। घना कोहरा के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अधिकांश रेलगाड़ियां निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं।