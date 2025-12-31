Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साल का आखिरी दिन ठंड से कांपें रेवाड़ीवासी, कोहरा और शीतलहर ने बढ़ाईं मुश्किलें; बूंदाबांदी की भी संभावना

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    रेवाड़ी में बुधवार को भी घने कोहरे और शीतलहर के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। दिसंबर माह में वर्षा नहीं हुई। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। माह के अंतिम दिन बुधवार को भी रेवाड़ी में दिन की शुरुआत कोहरा और शीतलहर के साथ हुई। मंगलवार की तुलना मे बुधवार को कोहरा कम है लेकिन ठिठुरन अधिक है। नौ बजे तक भी धूप नहीं निकली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठिठुरन के चलते लोग अलाव तापकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को दिन 11 बजे के बाद धूप निकली थी। बुधवार को भी जल्द धूप निकलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार रात से बूंदाबांदी की संभावना है।

    मंगलवार को अधिकतम 24 तो न्यूनतम 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इससे पहले सोमवार को अधिकतम 20.5 और न्यूनतम चार डिग्री सेल्सियस था। 28 दिसंबर को अधिकतम 24.5 तो न्यूनतम 4.8 डिग्री सेल्सियस था।

    बिना वर्षा के बीत गया दिसंबर

    इस साल दिसंबर माह में एक दिन भी वर्षा नहीं हुईं। नवंबर माह भी सूखा ही बीता था। नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही शुष्क और कड़ाके की सर्दी पड़नी आरंभ हुई थी। दिसंबर माह भी समाप्त हो गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। ओस की अधिकता के कारण बूंदाबांदी की जैसी है स्थिति बनी रही।

    कोहरा के चलते वाहन धीमी गति से चलते रहे। इसमें विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को ज्यादा परेशानियां हुईं। अब एक जनवरी से शीतकालीन अवकाश है। बुधवार को भी कोहरा, शीतलरहर और ठिठुरन के बीच बच्चे विद्यालय के लिए निकले। घना कोहरा के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अधिकांश रेलगाड़ियां निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं।

    बादल होने के साथ बूंदाबांदी की संभावना

    हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दो जनवरी तक परिवर्तनशील संभावित है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 31 दिसंबर रात्रि से एक जनवरी के दौरान बादलवाई रहने तथा कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। दो से पांच जनवरी के दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवा चलने से रात्रि तापमान में फिर से गिरावट संभावित है।

    यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में तीन माह से नहीं मिला डीईईओ–डीईओ कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन, बैंक दे रहा नोटिस की चेतावनी