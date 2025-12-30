Language
    भ्रष्ट अफसरों पर रेखा सरकार सख्त, प्रदूषण पर सदन में होगी खुली चर्चा; शीशमहल पर क्या बोले मंत्री कपिल मिश्रा?

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं ...और पढ़ें

    मंत्री कपिल मिश्रा। आईएएनएस

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री  कपिल मिश्रा ने कहा कि रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वही कार्रवाई सभी दोषियों पर लागू होगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी और लूट नहीं चलेगी।

    मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अहम निर्णय लिया है। दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से चार दिनों के लिए आयोजित होगा। विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा की जाएगी। पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी। कहा कि पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्टें सदन में रखी जाएंगी। प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी।

    मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। शीशमहल पर सीएजी की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड पर सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी।

    इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी CAG की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अब झूठ की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं।