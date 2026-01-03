Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालवीय और वाजपेयी को बताया सच्चा राजनेता, प्रेरणादायक आदर्शों पर दिया जोर

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विधानसभा में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों का अनावरण किया। उन्होंने दोनों को सच्चे राजनेता बताते ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया और उन्हें सच्चे राजनेता बताया। सिंह दोनों नेताओं के चित्रों का विधानसभा सदन में अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

    केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर भारत माता काफी टेबल बुक भी जारी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की। इस मौके पर लाेगों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि वाजपेयी और मालवीय के चित्रों का अनावरण उनके शब्दों और कार्यों की एक खामोश याद दिलाता है।

    रक्षा मंत्री ने कहा कि मालवीय और वाजपेयी सच्चे राजनेता थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी देश सिर्फ़ संसाधनों, टेक्नोलाॅजी या आर्थिक ताकत से महान नहीं बनता, बल्कि उसकी असली ताकत उन आदर्शों में होती है जिन्हें वह अपने जीवन मूल्यों की नींव के तौर पर अपनाता है और जिन हस्तियों को वह अपना रोल माॅडल मानता है। सिंह ने कहा कि आदर्श सिर्फ याद करने की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा देने वाली मार्गदर्शक शक्तियां हैं।

    रक्षा मंत्री ने कहा कि वाजपेयी का संदेश है कि कोई भी छोटी सोच के साथ महान नहीं बन सकता और यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक मतभेद कभी भी झगड़े में न बदलें। कहा कि वाजपेयी ने हमें सिखाया कि सत्ता में रहते हुए विनम्र रहें और विपक्ष में रहते हुए राष्ट्रीय हितों की सेवा करें।

    किसी की आलोचना करते समय भी उन्होंने हमेशा गरिमा बनाए रखी और उन्हें चोट पहुंचाने से परहेज किया। इसके साथ ही सिंह ने वाजपेयी काे मालवीय के विचारों और कार्यों का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री गुप्ता ने भी दोनों विभूतियाें मालवीय और वाजपेयी को महान बताते हुए उन्हें याद किया।

    विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इन दोनों राष्ट्रीय हस्तियों के भारत के लोकतंत्र, शिक्षा, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को स्थायी श्रद्धांजलि के तौर पर ये चित्र विधानसभा भवन में लगाए गए हैं।

    कहा कि इस कार्यक्रम में भारत माता नाम की जो काफी टेबल बुक लाच की गई है, जो पेंटिंग, वास्तुकला और साहित्य के माध्यम से व्यक्त भारतीय राष्ट्रवाद को दिखाती है। यह प्रकाशन भारत की राष्ट्रीय चेतना की रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने की याद में है।

    इस माैके पर दिल्ली के विधायी मामलों के मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट आदि भी मौजूद थे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली से छीनी स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी, SGFI ने क्यों कहा- खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं राजधानी?