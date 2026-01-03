Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली से छीनी स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी, SGFI ने क्यों कहा- खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं राजधानी?

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:18 PM (IST)

    दिल्ली से जनवरी 2026 में होने वाली सभी राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी छीन ली गई है। एसजीएफआई ने छात्र-खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली में स्कूल खेल आयोजनों की व्यवस्थाओं पर उठे सवालों के बीच स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) ने बड़ा कदम उठाया है। छात्र-खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एसजीएफआई ने जनवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित होने वाली सभी राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं को अगली सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।

    यह फैसला हाल के आयोजनों को लेकर अभिभावकों, कोचों और अन्य हितधारकों की ओर से मिली शिकायतों के बाद सामने आया है। सूत्र ने बताया कि दिल्ली खेल विभाग सही ढंग से खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित नहीं कर पाता है। पिछले वर्ष खिलाड़ियों और के रहने और खाने को लेकर अन्य राज्यों से आए कोचों ने एसजीएफआई को शिकायत दी है।

    मेजबानी पास रखने के लिए लखनऊ पहुंचे अधिकारी

    यह प्रतियोगिता इस वर्ष दिल्ली से शिफ्ट कर किसी अन्य राज्यों को इसकी मेजबानी सौंपी जा सकती है। वहीं सूत्र ने यह भी बताया कि मेजबानी अपने पास रखने के लिए दिल्ली के खेल विभाग के बड़े अधिकारी लखनऊ एसजीएफआई के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे।

    हालांकि, मीटिंग में अभी तक एसजीएफआई के अधिकारी दिल्ली के अधिकारियों की बात से सहमत नजर नहीं आए है। इस बात से खिलाड़ियों के भविष्य पर भी बन आई है।

    एसजीएफआई द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, दिल्ली में हाल ही में आयोजित कुछ प्रतियोगिताओं के दौरान आवास, भोजन, स्वच्छता, परिवहन और आयोजन प्रबंधन से जुड़ी कमियों को लेकर कई लिखित शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

    साई की टीम ने निरीक्षण कर सौंपी थी रिपोर्ट 

    इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसजीएफआई ने मामला भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के टीम्स डिवीजन को सौंपा। साई की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और इसके आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट एसजीएफआई को सौंपी।

    छत्रसाल स्स्टेडियम के उप निदेशक (खेल) व नोडल अधिकारी एस सुनील ने कहा दिल्ली राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अब तक सर्वोत्तम संभव अवसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। इस संबंध में सभी तथ्यात्मक जानकारियां विभाग की ओर से स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआई) को उपलब्ध करा दी गई हैं।

    किसी भी प्रकार की जानकारी, स्पष्टीकरण या आधिकारिक टिप्पणी के लिए निदेशक शिक्षा से संपर्क किया जा सकता है। वहीं निदेशक शिक्षा वेदिता रेड्डी को काल व वॉट्सएप मैसेज पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

    रिपोर्ट के बाद बदला रुख

    20 जनवरी 2025 को हुई एसजीएफआई की कार्यकारी समिति की बैठक में साई की निरीक्षण रिपोर्ट और प्राप्त शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद समिति ने 20 दिसंबर 2025 को एक नोटिस जारी कर प्रतियोगिता को स्थगित किया है।

    समिति का मानना रहा कि जब तक आयोजन से जुड़ी संस्थाओं की ओर से स्पष्ट स्पष्टीकरण, सुधारात्मक कदम और भविष्य को लेकर ठोस आश्वासन नहीं दिए जाते, तब तक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन जोखिमपूर्ण हो सकता है।

    अगले आदेश तक सभी प्रतियोगिताएं स्थगित

    कार्यकारी समिति ने निर्णय लिया कि जनवरी 2026 में दिल्ली में प्रस्तावित सभी एसजीएफआइ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और संबंधित कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि नई तिथियों और आयोजन स्थल को लेकर अलग से सूचना जारी की जाएगी।

    एसजीएफआई ने सभी संबद्ध इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस निर्णय की जानकारी खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और संबंधित राज्य इकाइयों तक शीघ्र पहुंचाएं, ताकि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बने।

    एसजीएफआई ने साफ किया है कि यह निर्णय छात्र-खिलाड़ियों के व्यापक हित, संस्थागत जवाबदेही और खेलों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। एसजीएफआई ने दोहराया कि खेल प्रतियोगिताएं तभी सार्थक हैं, जब वे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सम्मानजनक माहौल में आयोजित हों।

    यह भी पढ़ें- क्या 1000 करोड़ के फ्रॉड में इस कपंनी को बचा रही है दिल्ली पुलिस... अरेस्ट न कर बेल दिलाने की है तैयारी?