रेहान वाड्रा के बारे में कितना जानते हैं आप? मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी वाड्रा को भी है गर्व
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेहरू-गांधी परिवार की विरासत से ताल्लुक रखने वाले रेहान वाड्रा (Raihan Vadra) इस वक्त अवीवा बेग से अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर और मशहूर विजुअल आर्टिस्ट अवीवा बेग (Aviva Baig) के साथ जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहानसिर्फ एक हाई-प्रोफाइल नाम नहीं, बल्कि कला की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा हैं? उनकी आधिकारिक वेबसाइट (raihanrvadra.com) के अनुसार, रेहान ने सत्ता के गलियारों के बजाय कैमरे के लेंस को अपनी जुबां बनाया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ अनकही बातें:
Self-taught फोटोग्राफर हैं रेहान
बताया जाता है कि रेहान का फोटोग्राफी का सफर मात्र 10 साल की उम्र में शुरू हो गया था। वे खुद को एक 'स्व-शिक्षित' (Self-taught) फोटोग्राफर मानते हैं। वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी उनकी विशेषज्ञता रही है, लेकिन उनकी असली पहचान उनके 'इमर्सिव आर्ट इंस्टॉलेशन' से बनी है।
अब तक लगा चुके हैं तीन एग्जीबिशन
- डार्क परसेप्शन (2021): इनकी पहली प्रदर्शनी 'अंधेरे' और 'नियंत्रण' के विचार पर केंद्रित थी।
- अनुमान (2022): यह शो 'पसंद और स्वतंत्रता' के दर्शन पर आधारित था।
- उपमाना (2024): इसमें उन्होंने धातु और दर्पण की तस्वीरों के जरिए मानवीय स्वभाव में 'तुलना' के भाव को दर्शाया है।
'You Cannot Miss This' आर्ट कलेक्टिव
रेहान सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, बल्कि एक क्यूरेटर भी हैं। उन्होंने 'You Cannot Miss This' नाम से एक स्वतंत्र आर्ट कलेक्टिव की सह-स्थापना की है। इसका मकसद उभरते हुए कलाकारों को एक ऐसा मंच देना है, जहां वे बेबाकी से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। अवीवा बेग ने भी इस कलेक्टिव के तहत अपने काम का प्रदर्शन किया है।
देहरादून के द दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद रेहान ने लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से राजनीति में उच्च शिक्षा प्राप्त की। हालांकि, उनकी वेबसाइट और साक्षात्कारों से स्पष्ट होता है कि उनका झुकाव मानवीय संवेदनाओं, स्मृति और अनुभवों को विजुअल रूप देने में अधिक है।
अवीवा और रेहान: कला का संगम
रेहान और अवीवा बेग के बीच की सबसे बड़ी कड़ी 'कला' ही है। दोनों ही फोटोग्राफी और विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जहां अवीवा साधारण जीवन की सादगी को कैमरे में कैद करती हैं, वहीं रेहान जटिल दार्शनिक विचारों को अपनी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाते हैं। अब यह कलात्मक जोड़ी अपनी नई निजी पारी शुरू करने जा रही है।
