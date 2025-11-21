Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पालम-दिल्ली कैंट रेलवे फाटक अगले आदेश तक बंद, अंडरपास का निर्माण शुरू; द्वारका आना-जाना होगा आसान

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:53 PM (IST)

    दिल्ली के पालम और दिल्ली कैंट के बीच रेलवे फाटक पर अंडरपास का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके कारण फाटक बंद रहेगा। इससे साधनगर, राजनगर और दिल्ली कैंट के निवासियों को द्वारका आने-जाने में सुविधा होगी और फ्लाईओवर पर जाम कम होगा। डेली पैसेंजर एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत किया है और रेलवे से जल्द निर्माण पूरा करने का आग्रह किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पालम व दिल्ली कैंट के बीच से गुजर रही दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन पर बनी क्राॅसिंग पर अब राहगीरों व वाहन चालकों को बार-बार फाटक के गिरने पर इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे यहां अंडरपास का निर्माण कर रहा है। ऐसे में फाटक को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साधनगर, राजनगर व दिल्ली कैंट के निवासियों को मिलेगी काफी राहत

    अंडरपास बन जाने के बाद दिल्ली कैंट वासियों को साध नगर राजनगर या उपनगरी द्वारका की आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खासकर प्रह्लादपुर गांव व आसपास स्थित एयरफोर्स काॅलोनी के लोग बेरोकटोक उपनगरी द्वारका की ओर आ और जा सकेंगे।

    अभी दिल्ली रेवाड़ी रूट पर ट्रेनों का आवागमन बड़ी संख्या में होता है। खासकर व्यस्त समय में ट्रेनों की आवाजाही इस पूरे इलाके के यातायात को बाधित कर देती है।

    अंडरपास बनने के बाद फ्लाईओवर पर कम होगा वाहनाें का दबाव

    अभी दिल्ली कैंट व द्वारका के बीच आवाजाही के लिए लोग पालम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। इसके निर्माण को करीब 17 वर्ष हो चुके हैं। इस फ्लाईओवर पर वाहनों का दबाव साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण यहां जाम की समस्या गहराती ही जा रही है।

    विकल्प के तौर पर इसके समानांतर बने रेलवे फाटक का इस्तेमाल करना वाहन चालक इसलिए पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहां फाटक का गेट कब बंद हो जाए और पूरी सड़क जाम की चपेट में आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अंडरपास के बनने के बाद लोग बेरोकटोक आवाजाही के लिए पालम अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे। यह कहीं न कहीं फ्लाईओवर पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करेगा।

    लोगों ने किया स्वागत

    डेली पैसेंजर एसोसिएशन के महासचिव बालकृष्ण अमरसरिया ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र वासियों की लंबे समय से मांग थी कि यहां अंडरपास बनाया जाए। इसका फायदा क्षेत्र में रहने वाली लाखों की आबादी होगा। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दयाराम द्विवेद्वी ने कहा कि अब बस रेलवे से हमारी मांग है कि यह निर्माण जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर हो।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन 'साइ-हॉक': साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई; 877 गिरफ्तार