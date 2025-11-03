पश्चिमी दिल्ली में नियमों की उड़ रही धज्जियां, पालम ड्रेन में गिर रहा सीवर का गंदा पानी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका व आसपास की कॉलोनियों के मध्य से गुजरने वाले पालम ड्रेन में गिर रहा सीवर का गंदा पानी यमुना को स्वच्छ करने के तमाम दावे और कवायद को पलीता लगा रही है। बरसाती नालों से होता हुआ यह गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंच रहा है।

यह स्थिति तब है, जब सरकार द्वारा यमुना के पानी को साफ करने की बहुस्तरीय कोशिश हो रही है। आलम यह है कि पालम ड्रेन के किनारे बसे द्वारका व मधु विहार के निवासी गंदगी और बदबू के कारण परेशानियों का सामना करने को विवश है। आश्चर्य तो यह है कि समस्या को लेकर न तो जल बोर्ड और न ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग गंभीर है।

नाले के किनारे स्थित आदर्श अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि सीवर के गंदे पानी से यहां आसपास का पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एनडी जोशी का कहना है कि बदबू के कारण लोगों का यहां गुजरना दूभर हो जाता है, तो दूसरी ओर इससे लोगों को बीमारी फैलने का भी अंदेशा है।

जोशी बताते हैं कि शिकायत करने पर कई बार ड्रेन में सीवर का पानी बहने से रोक दिया जाता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुरानी स्थिति बहाल हो जाती है। यह असहनीय स्थिति है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर कुछ समय तक तो गंदे पानी को नाले में बहाने पर रोक लग जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से पुरानी स्थिति कायम हो जाती है।

इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। आलम यह है कि इस वजह से यहां से गुजरने वाले और यहां के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं। मधु विहार आरडब्ल्यूए के प्रधान रणबीर सिंह सोलंकी ने बताया कि पालम ड्रेन बरसात के पानी की निकासी के लिए है, लेकिन लापरवाही और नियमों की अनदेखी करते हुए इसमें जगह-जगह क्षेत्र के विभिन्न कालोनियों के सीवर का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। यही नहीं, इस ड्रेन का पानी यमुना में जाकर मिलता है।