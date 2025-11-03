डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार है। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 319 दर्ज किया गया है, बेहद खराब श्रेणी में आता है।

आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 371, लोधी रोड पर एक्यूआई 312 और आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी के छिड़काव यंत्र तैनात किए गए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को एक्यूआई खराब श्रेणी में 283, गाजियाबाद के लोनी में बहुत खराब श्रेणी में 349 और नोएडा सेक्टर-62 में 309 दर्ज किया गया है।

#WATCH | Delhi | A layer of haze engulfs Anand Vihar as AQI deteriorates to 371, categorised as 'Very Poor' by the Central Pollution Control Board (CPCB).



(Drone visuals from the area, shot at 6.50 am today) pic.twitter.com/MAHIsFs02N — ANI (@ANI) November 3, 2025 वहीं, इससे पहले रविवार को वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 366 पर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि तीन निगरानी केंद्रों ने 400 से ऊपर "गंभीर" एक्यूआई दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को एक्यूआई एक दिन पहले दर्ज किए गए 303 से तेजी से बढ़कर 366 हो गया। हरियाणा के धारूहेड़ा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 434 दर्ज किया गया, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है, जबकि महाराष्ट्र के भिवंडी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 के साथ "बेहद खराब" दर्ज किया गया।

दोनों ही दिल्ली से भी बदतर हैं। फेफड़ों या हृदय रोग से ग्रस्त लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, एनसीआर गाजियाबाद में (351), गुरुग्राम (357), नोएडा (348) और ग्रेटर नोएडा (340) में वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी दर्ज की गई। हालांकि, फरीदाबाद में एक्यूआई 215 के साथ "खराब" दर्ज किया गया था।