    दिल्‍ली-NCR में छाई धुंध की चादर, जहरीली हवा घोंट रही लोगों का दम; आनंद विहार में AQI 371 दर्ज

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:33 AM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। धुंध की चादर छाई हुई है और हवा जहरीली हो गई है। आनंद विहार में AQI 371 दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    कर्तव्य पथ के पास घूमते पर्यटक। फाइल फोटो सौजन्य- जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार है। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 319 दर्ज किया गया है, बेहद खराब श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 371, लोधी रोड पर एक्यूआई 312 और आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पानी के छिड़काव यंत्र तैनात किए गए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को एक्यूआई खराब श्रेणी में 283, गाजियाबाद के लोनी में बहुत खराब श्रेणी में 349 और नोएडा सेक्टर-62 में 309 दर्ज किया गया है।

     

    वहीं, इससे पहले रविवार को वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और औसत एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में 366 पर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि तीन निगरानी केंद्रों ने 400 से ऊपर "गंभीर" एक्यूआई दर्ज किया गया।

    सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में रविवार को एक्यूआई एक दिन पहले दर्ज किए गए 303 से तेजी से बढ़कर 366 हो गया। हरियाणा के धारूहेड़ा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 434 दर्ज किया गया, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है, जबकि महाराष्ट्र के भिवंडी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 के साथ "बेहद खराब" दर्ज किया गया।

    दोनों ही दिल्ली से भी बदतर हैं। फेफड़ों या हृदय रोग से ग्रस्त लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, एनसीआर गाजियाबाद में (351), गुरुग्राम (357), नोएडा (348) और ग्रेटर नोएडा (340) में वायु गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी दर्ज की गई। हालांकि, फरीदाबाद में एक्यूआई 215 के साथ "खराब" दर्ज किया गया था।

    कहां कितना है एक्यूआई?

    स्थान एक्यूआई श्रेणी
    आया नगर 307 बहुत खराब
    चांदनी चौक 347 बहुत खराब
    आनंद विहार 371 बहुत खराब
    अलीपुर 354 बहुत खराब
    बुराड़ी 380 बहुत खराब
    द्वारका 340 बहुत खराब
    आईजीआई एयरपोर्ट 285 खराब
    आईटीओ 160 मध्यम
    नरेला 382 बहुत खराब
    गुरुग्राम 283 खराब
    गाजियाबाद, लोनी 34 बहुत खराब
    नोएडा सेक्टर-62 309 बहुत खराब

     

