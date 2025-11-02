दिल्ली में प्रदूषण का कहर, 13 इलाकों में AQI 400 के पार; आनेवाले दिनों में हवा की गुणवत्ता हो सकती है 'गंभीर'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रविवार को राजधानी की वायु गुणवत्ता में दिन भर उतार-चढ़ाव का दौर चलता रहा। हवा की गति स्थिर हो जाने और धुंध छाने की वजह से सुबह इसमें तेजी से वृद्धि देखने को मिली। जबकि दिन में मौसम खुल जाने और आसमान साफ होने से इसमें वापस गिरावट आ गई।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित हो रही वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का पूर्वानुमान है कि हाल फिलहाल प्रदूषण की स्थिति में अधिक सुधार की संभावना कम ही है। स्विस एप आइक्यू एयर पर सुबह लगभग 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई 467 यानी 'अति गंभीर' था जबकि शाम पांच बजे 180 यानी 'मध्यम' दर्ज किया गया। रात आठ बजे यह 208 यानी 'खराब' दिन में पहुंच गया। आइक्यू एयर पर दिल्ली के अन्य इलाकों की भी यही स्थिति चलती रही।



दूसरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शाम चार बजे 24 घंटे का एक्यूआई 366 दर्ज किया गया, जो शनिवार के 303 से 63 अंक ज्यादा है। सुबह 10 बजे यह भी 388 यानी 'बहुत खराब' श्रेणी के उच्च स्तर पर था।

सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर एप के आंकड़ों से पता चलता है कि समग्र एक्यूआई में शाम काे आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन 38 सक्रिय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 13 पर 400 की रीडिंग के साथ 'गंभीर' श्रेणी का एक्यूआइ दर्ज किया गया। 19 स्टेशनों पर 'बहुत खराब' जबकि छह स्टेशनों पर 'खराब' श्रेणी का एक्यूआई दर्ज हुआ।



स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि मौसम की स्थिति और हवा की रफ्तार दोनों ही एक्यूआइ में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन रविवार को दोनों ही प्रतिकूल रहे। दिन में मौसम थोड़ा खुला और आसमान भी साफ रहा तो स्थिति में कुछ सुधार हुआ।



दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि सप्ताह भर शहर की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में रह सकता है। आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार रविवार को दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का योगदान 18.2 प्रतिशत जबकि पराली के धुएं का 3.4 प्रतिशत का योगदान रहा।