पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के संपर्क में थे दोनों भाई, ISI का जासूस आदिल हुसैनी दिल्ली से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने व जाली दस्तावेज का उपयोग करके कई भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में जासूस आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया है। ISI के लिए जासूसी कर रहे आदिल हुसैनी को सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया।

इससे पहले आदिल हुसैनी के भाई अख्तर हुसैनी को भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर चुकी है। उसी से पूछताछ के आधार पर मुंबई पुलिस की सूचना पर स्पेशल सेल ने आदिल को गिरफ्तार किया है। दाेनों भाईयों के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानियों के भी संपर्क होने की जानकारी मिली है। जिससे केंद्रीय एजेंसियों के अलावा स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस दोनों भाईयों को सात दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी के मुताबिक आदिल हुसैनी कई नामों से जाना जाता है। उसका नाम सैयद आदिल हुसैन उर्फ मोहम्मद आदिल हुसैनी उर्फ नसीमुद्दीन भी है। वह मूलरूप जमशेदपुर, टाटा नगर, झारखंड का रहने वाला है। लेकिन लंबे समय से सीलमपुर में रह रहा था। 59 वर्षीय आदिल को बीते रविवार को सीमापुरी से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में मोहम्मद आदिल हुसैनी ने अपने भाई अख्तर हुसैनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने और जाली दस्तावेज का उपयोग करके कई भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की बात कुबूल की है। उसके कब्जे से एक मूल पासपोर्ट और दो जाली पासपोर्ट की प्रतियां बरामद की गईं है। उसके खिलाफ स्पेशल सेल में केस दर्ज कर लिया गया है।