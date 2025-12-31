दिल्ली का हाल! 67 साल पहले बने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बदली सीवर लाइन, लोग झेल रहे परेशानी

सुधीर बैसला, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित ओखला औद्योगिक क्षेत्र देश का पहला सबसे छोटा सरकारी औद्योगिक क्षेत्र है। बंटवारे के बाद देश में उद्योग धंधे स्थापित करने की दिशा में यह तत्कालीन सरकार की शुरुआती पहल थी। जब यह क्षेत्र स्थापित हुआ, उस समय जो सीवरेज लाइन डाली गई थी, 67 साल बाद वही सीवरेज लाइन अब भी मौजूद है।

स्थापना समय में कामगारों की संख्या 500 थी। 1990 में जब इसका स्वरूप बदल रहा था, तब 1500 कर्मचारी काम करते थे। निर्माण इकाइयों की जगह इस क्षेत्र में आईटी कार्यालय, सर्विस सेक्टर, कॉल सेंटर और आरएंडडी कॉरपाेरेट ऑफिस है।

वहीं, अब मौजूदा समय में इस क्षेत्र में करीब 15000 कर्मचारी यहां कार्यत है। नतीजतन कार्यालयों से निकलने वाला सीवर का गंदा पानी अक्सर सड़क पर फैल जाता है। मानसून के वक्त तो यहां की हालत पतली हाे जाती है।



125 एकड़ में बसे ओखला फेस-तीन औद्योगिक क्षेत्र से देश के प्रमुख बिजनेसमैन का कारोबार चलता है। इसमें 100, 200, 400 और 500 वर्गगज के प्लाट है। शुरुआती समय में यहां कुछ निर्माण इकाइयां चलती थी। लेकिन 1990 के बाद से यहां निर्माण इकाइयां दूसरी जगहों पर जाना शुरू हुई और धीरे धीरे यह क्षेत्र कारपोरेट बिजनेस का हब बन गया।