'मामू' गिरोह का कुख्यात सरगना गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला रखा था आतंक; क्राइम ब्रांच की टीम को मिली सफलता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों खासकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बैंकों को निशाना बनाकर डकैती डालने वाले कुख्यात 'मामू गिरोह' के सरगना को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान थाना कादरचौक, ककराला, जिला बदायूं, यूपी के कमरुल उर्फ मामू के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरोह ग्रामीण इलाकों में बने बैंक को निशाना बनाता था, जहां सुरक्षा व्यवस्था कम रहती थी। गिरफ्तार आरोपित कर्नाटक में दर्ज बैंक चोरी के तीन बड़े मामलों में वांछित था और कर्नाटक न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2019 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।

उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, पांच नवंबर को सब इंस्पेक्टर रवि भूषण को सूचना मिली कि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में कई बैंक डकैतियों में वांछित कमरुल फल विक्रेता बनकर दिल्ली के महावीर एन्क्लेव-III में आने वाला है। सूचना पर एसीपी राजपाल डबास की देखरेख में और इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में गठित टीम ने 60 फुटा रोड, उत्तम नगर, महावीर एन्क्लेव-III के पास जाल बिछाते हुए आरोपित को दबोच लिया।

फल विक्रेता बनकर दिन में करते थे रेकी पूछताछ में आरोपित ने अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई बैंकों में चोरी व डकैती डालने की बात स्वीकारी, जिसे अंडरवर्ल्ड की भाषा में 'मामू' गिरोह के रूप में जाना जाता है। वह इस गिरोह का सरगना है। उसने बताया कि वह ग्रामीण इलाकों में बने बैंक को निशाना बनाते थे और आसपास फल विक्रेता बनकर बैंकों की रेकी करते थे।

प्रवेश और निकास की गतिविधियों को देखते थे, शिफ्ट के समय को नोट करते थे और दिखाई देने वाली सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाते थे। रात के अंधेरे में गिरोह गैस कटर सहित अन्य उपकरणों से लैस होकर बैंकों में चोरी करते थे और कई बैंकों में हथियार के साथ डकैती भी डालते थे।