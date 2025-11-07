तिहाड़ में बंद MP इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी? दिल्ली HC के दो जजों ने सुनाया अलग-अलग फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को विभाजित फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सांसद की तिहाड़ जेल से संसद तक की यात्रा का खर्च वहन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भमभानी ने कहा कि सरकार को इंजीनियर राशिद की यात्रा का खर्च वहन करना चाहिए, जबकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि सरकार को खर्च वहन करने की जरूरत नहीं है। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के समक्ष रखा जाएगा।

बता दें, इंजीनियर राशिद वर्तमान में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी के रूप में तिहाड़ जेल में है, उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराकर बारामूला लोकसभा सीट जीती थी।