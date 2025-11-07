पत्नी की हत्या के बाद फर्जी सुसाइड नोट लिखकर किया पुलिस को गुमराह, 15 साल से फरार पति गुजरात से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में गला घोंटकर पत्नी की हत्या करने वाले 15 साल से फरार पति को आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया। पत्नी की हत्या कर जांच को भटकाने के लिए एक फर्जी सुसाइड नोट लिखकर पति फरार हो गया था।

आरोपी की पहचान राजस्थान, सीकर के नरोत्तम प्रसाद के रूप में हुई, उसे न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित था और उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह गुजरात में छिपा हुआ था।

उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, 31 मई 2010 को महेंद्र पार्क पुलिस थाने में एक पीसीआर काॅल आई कि जहांगीर पुरी स्थित एक बंद घर से दुर्गंध आ रही है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ने पर फर्श पर एक महिला का शव पड़ा था।

पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और वारदात के पीछे पति नरोत्तम प्रसाद का नाम सामने आया क्योंकि वह फरार था। चार नवंबर को सब इंस्पेक्टर जय कुमार को आरोपित के ठिकाने के बारे में सूचना मिली कि वह गुजरात के वडोदरा में छिपा हुआ है। सूचना पर एसीपी रमेश चंद्र की देखरेख में और इंस्पेक्टर मनमीत के नेतृत्व में गठित टीम गुजरात पहुंची।