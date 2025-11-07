Language
    दिल्ली आगरा हाईवे पर हादसा, बाइक पर घूमने निकले इजरायली पर्यटक की मौत

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    आगरा में दिल्ली-आगरा हाईवे पर एक दुखद हादसे में इजरायली पर्यटक की मौत हो गई। बाइक से आगरा आते समय पर्यटक की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। साथी पर्यटक सदमे में हैं।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक चित्र।

    संवाद सूत्र, आगरा। इजरायल से भारत भ्रमण को आए पर्यटक शुक्रवार सुबह हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली से आगरा आते समय हाईवे पर एक पर्यटक की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।

    पुलिस टीम घायल पर्यटक को लेकर मथुरा के फरह में स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। यहां चिकित्सक ने पर्यटक को मृत घोषित कर दिया। पर्यटक के शव के पोस्टमार्टम को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

    Bike accident

    थाना फरह में खड़ी पर्यटक की क्षतिग्रस्त बाइक। 

    दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बर्ड सेंचुरी कीठम के पास सुबह नौ बजे इजरायली पर्यटकों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। मौके पर पहुंची पीआरवी ने पर्यटक को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

    घटना से साथी पर्यटक भी सदमे में है। दुर्घटना कैसे हुई, वह अभी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। इधर फरह पुलिस, पर्यटक के शव को लेकर मथुरा पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंची है।

