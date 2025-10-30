दिल्ली से नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार, भारत में 7 साल से अवैध रूप से रह रहा था उदेमग्बा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पालम गांव थाना पुलिस ने सोमवार को सात वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी उदेमग्बा इमैनुएल ओगुगुआ को उसके देश डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।



दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पालम गांव थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार गुलिया ने विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए टीम बनाई है। यह टीम इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने का काम कर रही थी।

