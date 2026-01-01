Language
    नए साल में FASTag यूजर्स को बड़ी राहत, एनएचएआई ने 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए KYV प्रक्रिया का नियम बदला

    By Digital Desk Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:26 PM (IST)

    राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 फरवरी 2026 से नए FASTag के लिए अनिवार्य KYV प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम कार, जीप और वैन च ...और पढ़ें

    1 फरवरी से नए वाहनों के FASTag के लिए KYV प्रक्रिया होगी समाप्त

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आम वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए कार, जीप और वैन के लिए जारी किए जाने वाले नए FASTag पर लागू अनिवार्य Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को 1 फरवरी 2026 से समाप्त करने का फैसला किया है।

    इस निर्णय का उद्देश्य FASTag एक्टिवेशन के बाद वाहन चालकों को होने वाली परेशानी और अनावश्यक उत्पीड़न को खत्म करना है। एनएचएआई ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इस सुधार से लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें वैध वाहन दस्तावेज होने के बावजूद FASTag जारी होने के बाद KYV प्रक्रिया के कारण देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

    प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि पहले से कारों के लिए जारी किए गए FASTag पर भी अब नियमित रूप से KYV कराना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में ही KYV की जरूरत पड़ेगी। इनमें FASTag के ढीले होने, गलत तरीके से जारी होने या दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

    एनएचएआई के अनुसार, यदि FASTag से जुड़ी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती है, तो मौजूदा कार FASTag पर KYV प्रक्रिया लागू नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, एनएचएआई ने FASTag जारी करने वाली बैंकों के लिए प्री-एक्टिवेशन वैलिडेशन प्रक्रिया को और मजबूत किया है।

    अब FASTag को सक्रिय करने से पहले VAHAN पोर्टल के माध्यम से वाहन का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। एनएचएआई का कहना है कि यह कदम FASTag प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

    अभी तक क्या करना होता था 

    KYV (Know Your Vehicle) फास्टैग यूजर्स के लिए एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि फास्टैग उसी वाहन पर लगा हो जिसके लिए वह जारी किया गया है, ताकि टोल टैक्स के दुरुपयोग (जैसे कमर्शियल वाहन कार वाले टैग का इस्तेमाल करें) को रोका जा सके।

    इसमें वाहन मालिक को अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहन की फोटो अपलोड करनी होती थी, यह प्रक्रिया हर तीन साल में दोहराई जाती थी, और यह FASTag को एक्टिव रखने के लिए जरूरी थी। इसके अब नहीं करना होगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

