AI इंपैक्ट समिट-2026 से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, जी-20 सम्मेलन से भी बढ़िया काम और तैयारी का आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में फरवरी में होने जा रही एआई इंपैक्ट समिट 2026 के आयोजन के चलते लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अपनी सड़कों पर व्यवस्थाएं चाकचौबंद करेगा। समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ और करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 फरवरी को इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन कई एआई कंपनियों के सीईओ के साथ उनकी बैठक होगी। इस समिट से पहले 18 फरवरी को एक डिनर का आयोजन किया जाएगा। इस डिनर की मेजबानी खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस आयोजन को देखते हुए सभी प्रमुख स्थलों सहित आईजीआई हवाई अड्डा के आसपास विभाग द्वारा सड़कों पर छोटी-छोटी खामियां दूर करने के भी निर्देश दिए गए है।



पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि इसका आयोजन 15 से 20 फरवरी तक होना तय है, जिसका मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम 19 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम में किया जाना है। समिट के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी प्रतिनिधि अपने परिवारों के साथ दिल्ली आएंगे।

इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 दिसंबर और 29 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयारी का स्तर जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए काम से भी बेहतर होना चाहिए।

इन बैठकों में को अपनी सभी सड़कों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें खासकर ऐसे स्थानों के आसपास का इलाका बेहतर करने का निर्देश दिया गया है जहां से विदेशी अतिथि गुजरेंगे या घूमने जा सकते हैं।