    AI इंपैक्ट समिट-2026 से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक, जी-20 सम्मेलन से भी बढ़िया काम और तैयारी का आदेश

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:02 PM (IST)

    दिल्ली में फरवरी में होने वाले एआइ इंपैक्ट समिट 2026 के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़कों को बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घा ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत मंडपम में फरवरी में होने जा रही एआई इंपैक्ट समिट 2026 के आयोजन के चलते लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अपनी सड़कों पर व्यवस्थाएं चाकचौबंद करेगा। समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ और करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने की उम्मीद है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 फरवरी को इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन कई एआई कंपनियों के सीईओ के साथ उनकी बैठक होगी। इस समिट से पहले 18 फरवरी को एक डिनर का आयोजन किया जाएगा।

    इस डिनर की मेजबानी खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस आयोजन को देखते हुए सभी प्रमुख स्थलों सहित आईजीआई हवाई अड्डा के आसपास विभाग द्वारा सड़कों पर छोटी-छोटी खामियां दूर करने के भी निर्देश दिए गए है।

    पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि इसका आयोजन 15 से 20 फरवरी तक होना तय है, जिसका मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम 19 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम में किया जाना है। समिट के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी प्रतिनिधि अपने परिवारों के साथ दिल्ली आएंगे।

    इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 दिसंबर और 29 दिसंबर को हुई समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयारी का स्तर जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए काम से भी बेहतर होना चाहिए।

    इन बैठकों में को अपनी सभी सड़कों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें खासकर ऐसे स्थानों के आसपास का इलाका बेहतर करने का निर्देश दिया गया है जहां से विदेशी अतिथि गुजरेंगे या घूमने जा सकते हैं।

    इनमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाहर का इलाका, भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, आंबेडकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, सभी प्रमुख फाइव स्टार होटल, राजघाट, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली हाट, महरौली आर्कियोलाजिकल पार्क के आसपास के इलाके को बेहतर किया जाना है। दिल्ली के सभी प्रमुख बाज़ार और अन्य सड़कें भी इस याेजना में शामिल हैं।

    इस मार्गों पर ये होने हैं काम

    • सभी साइनेज को सही स्थिति में रखना और गायब साइनेज को ठीक करना है।
    • सड़कों के किनारे और आसपास गंदगी हटाना है।
    • सेंट्रल वर्ज की हालत ठीक करनी है।
    • सेंट्रल वर्ज को सुंदर बनाना है।
    • अगर स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही है, तो उसे ठीक कराना है।
    • गड्ढों को भरा जाना है।
    • फुटपाथ की मरम्मत।
    • रोड मार्किंग और कर्ब स्टोन पेंटिंग।
    • पेड़ों की छंटाई सहित बागवानी का काम कराना है।

