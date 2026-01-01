आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने दान कर दिए 70 करोड़, शिक्षा-शोध और छात्रवृत्तियों को मिलेगा बढ़ावा
आईआईटी दिल्ली के 2000 बैच के पूर्व छात्रों ने अपनी सिल्वर जुबिली रीयूनियन पर संस्थान को 70 करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है। यह किसी एक स्नातक बैच द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में पूर्व छात्रों की भागीदारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मजबूत एलुमनी नेटवर्क किसी भी शैक्षणिक संस्थान की रीढ़ होता है। वर्ष 2000 बैच के पूर्व छात्रों ने अपने सिल्वर जुबिली रीयूनियन के अवसर पर आईआईटी दिल्ली को 70 करोड़ से अधिक का दान दिया है।
यह किसी एक स्नातक बैच द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, जो संस्थान के दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह घोषणा आईआईटी दिल्ली परिसर में आयोजित सिल्वर जुबिली रीयूनियन समारोह के दौरान की गई, जिसमें देश और विदेश से बड़ी संख्या में पूर्व छात्र शामिल हुए।
वहीं, इस दौरान छात्रों ने आईआईटी दिल्ली को डमी बैंक चेक भी सौंपा। बैच द्वारा दी जाने वाली अधिकांश राशि आईआईटी दिल्ली के जनरल एंडोमेंट फंड में दी जाएगी। इससे संस्थान को दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती मिलेगी और शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, उन्नत शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने, जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों तथा फैकल्टी उत्कृष्टता जैसे क्षेत्रों में निवेश संभव हो सकेगा।
यह फंड संस्थान को भविष्य की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने में भी सहायक होगा। बैच फंडरेजिंग लीड और पूर्व छात्र रोहित दुबे ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने उन्हें बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया। अब उनका बैच चाहता है कि यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए।
वहीं, आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने इस पहल को पूर्व छात्रों की जिम्मेदारी और संस्थान के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक बताया है। आईआईटी दिल्ली एंडोमेंट मैनेजमेंट फाउंडेशन के माध्यम से पूर्व छात्रों और दानदाताओं का सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता, वैश्विक पहचान और सामाजिक प्रभाव को नई मजबूती मिल रही है।
