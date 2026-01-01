Language
    दिल्ली में SSC की तैयारी कर रहे छात्र के फ्लैट में मिली महिला की लाश, तीन दिन से यहीं रह रही थी; जांच जारी

    By Samse AlamEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर स्थित एक फ्लैट के कमरे में 31 दिसंबर की शाम संदिग्ध हालात में एक महिला का फंदे से लटका शव मिला। सूचना पर पहुंची मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई।

    शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 27 वर्षीय रिया चौधरी के रूप में हुई है। जो उत्तर प्रदेश के मथुरा की रहने वाली थी। पुलिस जांच में पता चला कि वह शादीशुदा थीं, चार वर्ष का एक बेटा भी है। जो बीते तीन सालों से पति से अलग रह रही थीं। यहां एक पुरुष दोस्त के कमरे में तीन दिनों से रुकी थीं।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी नगर स्थित इस फ्लैट में महिला तीन दिनों से रह रही थी। यह फ्लैट मथुरा के रहने वाले एक छात्र ने किराया पर लिया हुआ है, जो यहां रहकर एसएससी की तैयारी करता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी।

    जांच के दौरान पता चला कि मृतका के दोस्त की दादी को कैंसर था। दादी की तबीयत खराब होने की वजह से दोस्त शनिवार को ही मथुरा चला गया था। 31 दिसंबर को दादी की मौत पर छात्र ने जब महिला को फोन किया तो, वह उठा नहीं रही थी। ऐसे में युवक ने किसी दोस्त से कमरे पर जाकर महिला से बात कराने के लिए कहा।

    दोस्त के जाने पर पता चला कि कमरे का गेट अंदर से बंद है। गेट के ऊपर लगे शीशे से अंगर झांक कर देखा तो महिला फंदे से लटकी हुई थी। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि फ्लैट का गेट अंदर से बंद है। एक कमरे में महिला फंदे से लटकी हुई है। इसकी जानकारी एफएसएल व क्राइम टीम को दी। सूचना पर पहुंची टीम ने कई साक्ष्य जुटाए हैं।

    महिला का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं, इस मामले में पुलिस आत्महत्या व हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है।

