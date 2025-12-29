क्या आपकी कार से है Cancer होने का खतरा? स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर ICMR की स्टडी पर NGT ने तलब की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कारों के भीतर मौजूद कैंसरकारी फ्लेम-रिटार्डेंट यानी आग से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों के अध्ययन को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) से प्रगति रिपोर्ट तलब की है।

NGT ने इस मामले में वर्ष 2024 में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की थी। पहले की कार्यवाही में एनजीटी ने आईसीएमआर को 18 माह के अंदर व्यापक अध्ययन पूरा कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में आइसीएमआर ने हाल ही में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सूचित किया कि परियोजना 24 सितंबर 2025 से औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है।