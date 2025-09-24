मौका-ए-वारदात से आखिर क्यों हटाए गए खून के धब्बे? सवालों के घेरे में आईजीआई एयरपोर्ट पर हुई कामगार की मौत

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक कामगार की लापरवाही के कारण मौत हो गई। आरोप है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट प्रबंधन एजेंसी डायल का कहना है कि मृतक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मृतक 10 फीट की ऊंचाई से गिर गया था।

जागरण संवाददता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर लापरवाही से एक कामगार की मौत हो गई। आरोपी पक्ष को जब लगा कि मामला लापरवाही से जुड़ा है तो उसने सबूत तक मिटाने के प्रयास किए। आईजीआई थाना पुलिस ने पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद न सिर्फ लापरवाही से मौत बल्कि सबूत मिटाने की धारा में भी प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उधर, आईजीआई एयरपोर्ट प्रबंधन एजेंसी डायल का कहना है कि निर्माण ठेकेदार (तृतीय पक्ष) द्वारा किया जा रहा था। जिस कामगार की मौत हुई है, वह सुरक्षा प्रोटोकाॅल का पालन नहीं कर रहा था। यह घटना एयर साइड की है। पुलिस के अनुसार टर्मिनल 3 के एप्रन एरिया की है। पुलिस को काॅलर ने बताया कि एयरपोर्ट पर दुर्घटना हुई थी। घायल को परमेश्वरी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काॅलर व अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम टर्मिनल 3 के एप्रन एरिया पहुंची। यहां पुलिस ने पाया कि यह एरिया टीन शेड से घिरा था। यहां लोहे की पाइप का मचान बना था। पास ही एल्यूमिनियम की स्ट्रिप व लोहे की पाइपें पड़ी थी। गौर से घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि मचान के बीच खून के धब्बे थे। पुलिस ने पाया कि इन धब्बों को धोने की कोशिश की गई है। पुलिस ने पाया कि आसपास पानी के कारण गीला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। घटनास्थल की फोटोग्राफी कराई गई, ताकि छानबीन के दौरान तस्वीरों के विश्लेषण से एक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिले। 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर हुई मौत पुलिस को जांच में पता चला कि जिस कामगार की मौत हुई है, उनका नाम सुखदेव है। सुखदेव 10 फीट की ऊंचाई से गिरे थे। सुखदेव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले थे।