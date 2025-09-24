Language
    छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला बाबा चैतन्यानंद कौन? बार-बार बदलता है ठिकाने और यूज नहीं करता फोन

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:51 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जिसे पहले डॉ. पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था पर 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वह लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है और खुद को संत बताता है। उस पर पहले भी 2009 में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था।

    स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 2016 में भी केस दर्ज हुआ था। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ओडिशा से ताल्लुकात रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पहले डॉ. पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था। वह खुद को संत बताता है और लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। 

    2009 में भी दर्ज हुआ था केस

    बताया गया कि साल 2009 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। बाद में 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।

    वहीं, अब चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि आखिरी लोकेशन आगरा थी लेकिन, वह बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फोन का भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है।

    छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप

    शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ अपमानजनक भाषा, अश्लील वॉट्सएप/एसएमएस संदेश और अवांछित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया। 

    इसके अलावा पीड़ित छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूट में कार्यरत महिलाओं ने उन्हें आरोपी की मांगें मानने के लिए उकसाया और दबाव डाला।