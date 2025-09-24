छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला बाबा चैतन्यानंद कौन? बार-बार बदलता है ठिकाने और यूज नहीं करता फोन

दक्षिणी दिल्ली में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जिसे पहले डॉ. पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था पर 17 लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वह लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है और खुद को संत बताता है। उस पर पहले भी 2009 में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ओडिशा से ताल्लुकात रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पहले डॉ. पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था। वह खुद को संत बताता है और लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि जब चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

2009 में भी दर्ज हुआ था केस बताया गया कि साल 2009 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। बाद में 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।